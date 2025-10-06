“Está en juego seguir adelante o volver atrás: hay que continuar con el cambio que inició Javier Milei”, afirmó el diputado nacional Diego Santilli, quien acaba de asumir como primer candidato a renovar su banca por la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert.

En una entrevista con Radio Mitre, Santilli hizo un llamado directo a los votantes que se ausentaron en las PASO:

“Yo, al menos, voy a dejar el alma para pedirles a los bonaerenses que vayan a votar”.

El referente del PRO, ahora bajo el sello de La Libertad Avanza (LLA), remarcó que las próximas elecciones “serán determinantes para no volver al pasado”, y admitió que el camino recorrido hasta aquí “fue durísimo”, pero necesario para mantener el rumbo económico.

En busca del votante ausente

En diálogo con Radio Rivadavia, Santilli explicó que parte del electorado de LLA no concurrió a las urnas en septiembre, y que la principal estrategia será convencer a ese sector para que se sume en octubre.

También planteó la necesidad de reimprimir las boletas, ya que las actuales aún muestran a Espert como cabeza de lista. A diferencia de las PASO, en estas elecciones se utilizará Boleta Única Papel en Buenos Aires.

Si bien reconoció que revertir la derrota de septiembre “es difícil”, aseguró que no es imposible. Santilli se presentará públicamente en su nuevo rol este lunes por la noche, durante el acto que encabezará el presidente Javier Milei en el estadio Movistar Arena.

El llamado a Macri y su relación con el oficialismo

Santilli reveló que fue convocado por el oficialismo el domingo a las 17:00 para encabezar la lista, y que inmediatamente informó a Mauricio Macri y a Cristian Ritondo. “Le dije que era una posibilidad, que todavía no había nada concreto”, contó.

Consultado sobre si Macri lo acompañará en la campaña, Santilli respondió que le encantaría:

“Todos tenemos que jugar. El esfuerzo que hicimos como ciudadanos no lo podemos dejar atrás”.

Experiencia electoral y gestión

Santilli recordó su experiencia en campañas anteriores, en particular en 2021:

“Fue una elección muy difícil. Veníamos de un 2019 complicado, pero nos unimos y dimos la batalla en octubre. Y ganamos”.

Sobre sus credenciales de gestión, destacó su rol en el área de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires:

“Bajamos los delitos, reducimos los homicidios y enfrentamos al crimen organizado. Convertimos a Buenos Aires en la segunda ciudad más segura del continente, después de una ciudad canadiense”.

Diagnóstico del país y defensa del rumbo actual

Santilli defendió los “pilares” de la política económica del oficialismo:

“Ningún país del mundo puede salir adelante sin equilibrio fiscal”.

Comparó el modelo argentino con países como Singapur, Australia, Nueva Zelanda e Israel, y elogió la actitud del presidente Milei:

“Me gusta que diga que 30% de inflación no es aceptable. Me encanta que haya un presidente que reconozca eso sin excusas”.

Autocrítica y apuesta a futuro

El diputado reconoció que la economía no creció al ritmo esperado:

“El país venía creciendo fuerte el primer trimestre, pero después se desaceleró. La política entorpeció ese desarrollo, pero esas son las reglas del juego”.

Subrayó que el desafío es sostener el rumbo actual:

“Nuestro electorado es exigente, pide explicaciones. Y está bien. Yo les pido que voten, que no abandonemos el esfuerzo colectivo que iniciamos para que Argentina salga adelante”.

El escándalo Espert y el nuevo lugar de Santilli

La renuncia de José Luis Espert, tras la revelación de un pago de USD 200.000 recibido en 2019 por parte de Fred Machado, un empresario investigado por narcotráfico en EE.UU., abrió la puerta para que Santilli encabece la nómina.

El cambio fue habilitado por un decreto que exige que la vacante sea ocupada por una persona del mismo sexo. Aun así, la Justicia debe oficializar el reemplazo. Santilli dijo no tener inconvenientes en quedar segundo si la situación legal lo requiere.

“Estamos cerca de que la Argentina crezca, de que empiece a cambiar el rumbo. Hay que tirar todos para adelante”, concluyó.