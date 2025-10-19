Desde Nueva York hasta Buenos Aires, el sketch del legendario programa estadounidense Saturday Night Live (SNL) se volvió viral este fin de semana al burlarse del presidente Javier Milei, a quien compararon con el excéntrico personaje de cine Austin Powers, el icónico espía británico de las películas interpretadas por Mike Myers. Además, ironizaron sobre los funcionarios de Donald Trump y el auxilio financiero del Tesoro de Estados Unidos al Gobierno.

En las redes hubo risas y mucho humor sobre la aparición inesperada de Milei en el SNL, uno de los programas más icónicos de la televisión de Estados Unidos, al aire desde 1975 de forma ininterrumpida.

En la escena, el actor que encarna a Milei aparece con la melena despeinada, un saco de terciopelo y una actitud exageradamente entusiasta, gritando frases como “¡Viva la libertad, baby!” —en un guiño directo al clásico “Yeah, baby!” de Powers—.

Saturday Night Live se burló de Javier Milei y lo comparó con Austin Powers

"El fenómeno barrial llegó hoy a Saturday Night Live", expresaron en las redes, donde viralizaron el video del momento en el que el presentador hace mención al Presidente.

El conductor también ironizó sobre el auxilio financiero estadounidense: “Trump anunció que le dará u$s40.000 millones a la Argentina. Si la historia es una guía, los funcionarios de Trump van a huir a Argentina", bromeó el humorista en vivo, haciendo referencia a que los funcionarios de Trump podrían escaparse al país, como ocurrió con algunos miembros nazis tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

"Si la historia es una guía, los funcionarios de Trump van a huir a Argentina"

Saturday Night Live (SNL) es un programa famoso por sus sketches de humor ácido y satírico, que abordan temas de actualidad. El programa, que combina comedia y crítica social, suele contar con la participación de reconocidas figuras del cine, la música y distintos ámbitos del espectáculo.