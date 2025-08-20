Se destinarán más de $26.000 millones en aportes a partidos y capacitaciones para las elecciones

El Gobierno asignará más de $26.000 millones en aportes a partidos políticos y en programas de capacitación con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre; además, instruirá a los fiscales sobre los cambios previstos en la aplicación de la Boleta Única de Papel (BUP), cuya implementación comienza este año, y el 11 de septiembre definirá la distribución de espacios publicitarios en radio, televisión abierta y por suscripción para las distintas agrupaciones políticas, mientras que no está prevista la asignación de fondos para debates entre candidatos tras la suspensión de las PASO.

La Casa Rosada adjudicó un presupuesto de $395.000 millones para todos los gastos electorales. Ya firmó, además, un convenio con la empresa estatal Correo Argentino por $223.000 millones, que incluye la logística de la impresión de boletas, el escrutinio provisorio y las urnas.

En Balcarce 50 aseguran, además, que derivarán $14.000 millones para la Cámara Nacional Electoral junto con otros $20.000 millones para los gastos de las autoridades de mesa y $700 millones para otras capacitaciones en las provincias.

El encargado de la ejecución es el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, que tiene en su órbita a la Dirección Nacional Electoral (DINE). La subsecretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo —que tiene injerencia sobre el área y será candidata de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires— tiene previsto dejar el cargo en el corto plazo.

Se trata del funcionario que también tiene a su cargo el Fondo Partidario Permanente, que cuenta con un presupuesto de $401.664.000, según el Servicio Administrativo Financiero de la Jurisdicción. Este corresponde a la asignación, corrección y rendición de cuentas de fondos públicos destinados a partidos políticos.

El Gobierno ya habilitó el envío de fondos a los partidos políticos a través de la disposición 1/2025 de la directora nacional electoral, Luz Landívar. La norma, publicada en el Boletín Oficial el 23 de mayo, tuvo como función la asignación, redistribución y compensación de los aportes estatales a los partidos políticos. El documento responde al calendario legal previsto en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

El Ejecutivo derivó en esta instancia $44.006.772 al Partido Justicialista (PJ), $24.253.839 a Propuesta Republicana (PRO), $19.760.160 a la Unión Cívica Radical (UCR), $12.642.673 al Frente Renovador y $10.057.648 a la Unión Celeste y Blanco, entre otros. La Libertad Avanza recibió alrededor de $2.900.000 entre todas sus representaciones jurisdiccionales.