Se filtró un nuevo audio de Karina Milei en el que se refiere a Martín Ménem

Un medio uruguayo publicó este martes un nuevo audio atribuido a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, en un contexto de tensión por intentos judiciales de impedir su difusión. El material emerge tras la filtración de grabaciones presuntamente registradas en la Casa Rosada y de una presentación del Gobierno que denunció una supuesta “operación de inteligencia”. La cautelar dictada por un juez de primera instancia buscaba frenar la circulación de esos audios.

En el fragmento difundido, la voz atribuida a Karina Milei dice: “Yo respeto a Martín como cabeza” y afirma que “Martín es el que tiene la información”. La publicación por parte del canal de streaming uruguayo se produce horas después del fallo del juez Civil y Comercial Federal Alejandro Maraniello, que ordenó la prohibición temporal de difundir audios presuntamente grabados dentro de la residencia oficial.

La difusión del nuevo material se suma a otras grabaciones que han provocado cuestionamientos sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y que mantienen en estado de alerta a sectores de la Casa Rosada. La circunstancia encendió un debate público sobre la veracidad de las grabaciones y el alcance de la responsabilidad institucional.

La medida judicial contra la publicación fue criticada por sectores que la interpretaron como un intento de censura y como una restricción a la libertad de prensa. Mientras tanto, tanto la Justicia como las partes involucradas avanzan en las actuaciones para determinar el origen y la autenticidad de las grabaciones y las posibles implicancias legales.