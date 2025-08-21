La Junta Electoral Provincial (JEP) resolvió que La Libertad Avanza (LLA) no podrá participar en las elecciones del próximo 26 de octubre en el municipio de Alberdi, donde, además de diputados nacionales, se renovarán las autoridades municipales. El organismo fundamentó su decisión en el incumplimiento por parte del partido de los plazos establecidos por la Ley 5.454 de Partidos Políticos, que exige contar con el reconocimiento provincial al menos 180 días antes de una elección.

Ante la resolución, referentes de LLA calificaron la medida como una “proscripción” y anunciaron su intención de recurrir a la justicia en busca de revertirla. La postura del partido del presidente Javier Milei enfatiza que la prohibición vulnera su derecho a competir en los comicios locales y anticipa la presentación de recursos judiciales para impugnar la decisión de la JEP.

En el plano institucional, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, se refirió al caso durante su participación en el programa Los Primeros. Mansilla sostuvo que aún existen posibilidades de que LLA participe en los comicios y señaló que el partido debe agotar nuevas instancias legales “sin problemas”. En un comentario de tono irónico, agregó: “Nosotros le podemos enseñar”, en alusión a la tramitación y el manejo de recursos administrativos y judiciales.