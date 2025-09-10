Con un guiño a los gobernadores, Lisandro Catalán publicó su primer mensaje como ministro del Interior: "Avanzaremos con la Mesa Federal de diálogo". El funcionario tendrá como principal misión retomar el vínculo con los jefes provinciales, luego de la fuerte derrota libertaria en las elecciones legislativas bonaerenses.

Catalán publicó en su cuenta de X: "Con responsabilidad, hoy inicio el camino como ministro del Interior, reafirmando el compromiso que tiene este Gobierno con fortalecer nuestras instituciones y avanzar en la construcción de una Mesa Federal de diálogo y consenso que representen a todos los argentinos. Agradezco al presidente Javier Milei y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por su confianza".

De esta manera, el Presidente decidió restablecer el Ministerio del Interior, que existía cuando inició el mandato en diciembre de 2023, y que se eliminó cuando Francos pasó a ser jefe de Gabinete. El flamante funcionario, que se desempeñaba como segundo del jefe de Gabinete, venía manteniendo diálogo con los gobernadores.

Catalán asumirá un rol clave en momentos en que el Gobierno decidió recomponer los vínculos con los jefes provinciales, luego de la dura derrota de los libertarios en las elecciones bonaerenses. Como anticipó Adrián Ventura en TN, los gobernadores miran con desconfianza la convocatoria al diálogo del Ejecutivo.

Fuente: TN