Sesiona el Concejo Deliberante capitalino: los temas que se tratarán

La comisión de Labor Legislativa, encabezada por el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri, definió el temario para la próxima sesión del cuerpo: el 25 de septiembre, desde las 9.

Entre los proyectos de ordenanza, resolución y declaración que conforman el temario, se destacan la primera etapa del Digesto Jurídico municipal; la incorporación de herramientas tecnológicas en el transporte público; y la creación del programa municipal «Sello Verde» para identificar a los comercios con buenas prácticas ambientales.

El encuentro contó con la participación de los concejales de todos los bloques políticos del cuerpo: Unión Cívica Radical; Movimiento Radical Tucumán; Fuerza Republicana; Unión Cívica Radical – Involucrados; Libres del Sur; Compromiso Tucumán; Peronismo de la Capital y Acción Vecinal. Participaron los ediles Ernesto Nagle, Gastón Gómez, Ana González, Gustavo Cobos, Carlos Arnedo y Federico Romano Norri. /Concejo Deliberante