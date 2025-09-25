Sesiona el Concejo Deliberante capitalino: los temas que se tratarán
Distintos proyectos de ordenanza, resolución y declaración conforman el temario que debatirán los ediles.
La comisión de Labor Legislativa, encabezada por el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri, definió el temario para la próxima sesión del cuerpo: el 25 de septiembre, desde las 9.
Entre los proyectos de ordenanza, resolución y declaración que conforman el temario, se destacan la primera etapa del Digesto Jurídico municipal; la incorporación de herramientas tecnológicas en el transporte público; y la creación del programa municipal «Sello Verde» para identificar a los comercios con buenas prácticas ambientales.
El encuentro contó con la participación de los concejales de todos los bloques políticos del cuerpo: Unión Cívica Radical; Movimiento Radical Tucumán; Fuerza Republicana; Unión Cívica Radical – Involucrados; Libres del Sur; Compromiso Tucumán; Peronismo de la Capital y Acción Vecinal. Participaron los ediles Ernesto Nagle, Gastón Gómez, Ana González, Gustavo Cobos, Carlos Arnedo y Federico Romano Norri. /Concejo Deliberante