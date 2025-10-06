Simoca: Jaldo y Acevedo visitaron obras del barrio 178 Viviendas

El gobernador en uso de licencia Osvaldo Jaldo visitó, junto al vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, este lunes, las obras del barrio 178 Viviendas en Simoca, una iniciativa financiada íntegramente con recursos provinciales a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU).

Acompañaron el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, el ministro del Interior, el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; Darío Monteros, el titular del IPVyDU, Hugo Cabral, y el intendente de Simoca, Elvio Salazar. También participaron las diputadas Elia Mansilla, Gladys Medina; los legisladores Marcelo Herrera, Alberto Olea, Patricia Lizárraga, Carolina Vargas Aignasse, Alejandro Figueroa, Alejandra Cejas, el titular del IPLA, Dante Loza; secretarios generales de UOCRA David Acosta, de UTA César González.

Jaldo destacó que “como lo hacemos todos los días con el contador Miguel Acevedo, que hoy está a cargo de la gobernación, hemos venido a visitar esta hermosa ciudad de Simoca y a ver una obra muy esperada: el barrio de 178 viviendas que no pudo avanzar en la gestión nacional anterior. Hoy, gracias a la buena administración financiera y a los recursos del Instituto Provincial de la Vivienda, estamos cumpliendo el sueño de muchas familias simoqueñas”.

Explicó que la primera etapa comprende 57 viviendas y tendrá un plazo estimado de nueve meses de ejecución. “Además de cumplir el sueño del techo propio, estamos generando trabajo genuino para los simoqueños. La construcción es una de las actividades que más dinamiza la economía local, reactiva los comercios y genera empleo. Esto es posible porque en Tucumán administramos bien nuestros recursos”, remarcó.

A su vez, señaló que la provincia decidió continuar con otros proyectos habitacionales que quedaron sin financiamiento nacional, como el Procrear Tucumán, considerado uno de los emprendimientos más grandes del país.

Por su parte, Acevedo, a cargo del Ejecutivo provincial, resaltó el cumplimiento del plan de obras previsto por el Gobierno. “Estaba previsto el inicio de esta obra para los primeros días de octubre, y hoy estamos cumpliendo. En Tucumán, la obra pública no se detiene. El federalismo lo asumimos completamente: tenemos obras en Simoca, Burruyacu, Amaicha y otras localidades. Esto significa más trabajo y desarrollo”, afirmó.

Destacó además que “nuestro compromiso es que Tucumán siga creciendo. Y no hay crecimiento si no hay trabajo. Apostamos a la obra pública porque genera empleo y mejora la calidad de vida de los tucumanos”.

Elia Mansilla manifestó que “las viviendas generan empleo y dignidad. Con el apoyo del IPVyDU y los gremios, seguimos avanzando con proyectos que benefician a la gente que más lo necesita”.

Cabral sostuvo que “hace mucho tiempo Simoca no tenía obras de vivienda. Son 178 familias que van a poder acceder a su casa propia, pero además esta construcción genera más de 100 empleos directos. La mayoría son trabajadores de la zona, lo que multiplica el efecto económico en los comercios locales”.

El funcionario detalló que el barrio contará con energía eléctrica, alumbrado público, agua potable y sistema de cloacas, además de viviendas adaptadas para personas con discapacidad. “Son casas de buena calidad, con todas las condiciones de seguridad, confort y salubridad”, aseguró.

Salazar manifestó que “este barrio estaba paralizado por falta de fondos nacionales. Gracias a las decisiones del gobernador Jaldo, hoy las obras continúan. Simoca avanza con obras, con trabajo y con esperanza. Los simoqueños estamos agradecidos porque este proyecto significa futuro para nuestros jóvenes y crecimiento para nuestra ciudad”.

Por último, Acosta, celebró la decisión política de financiar las obras con recursos provinciales. “Para los trabajadores de la construcción, esta decisión es fundamental. Genera empleo, impulsa la economía y fortalece la mano de obra local. En este barrio se crearán más de cien puestos de trabajo, y eso nos llena de orgullo”, expresó. /Comunicación Tucumán