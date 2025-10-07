Simoca: la militancia le brindó su apoyo a Jaldo y al Frente Tucumán Primero

En el marco de la campaña para las elecciones del 26 de octubre, el presidente del Frente Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo, encabezó un multitudinario acto con la militancia del departamento Simoca.

Jaldo estuvo acompañado por el vicepresidente del espacio, Miguel Acevedo; las candidatas Gladys Medina, Elia Fernández y Carolina Vargas Aignasse; los dirigentes Sergio Mansilla, Darío Monteros, Aldo Salomón, Elvio Salazar, Marcelo Herrera, Alberto Olea, Graciela Gutiérrez, Alejandra Cejas, Alejandro Figueroa, Dante Loza, Patricia Lizárraga y Carlos “Cacho” Gómez, además de referentes comunales y autoridades municipales.

Jaldo remarcó que el objetivo es defender a Tucumán con recursos propios y con una administración ordenada.

“Nosotros tenemos un Estado eficiente, con una mejor salud, educación, seguridad y acción social que llega a todos los territorios. Esto se hace con la plata de los tucumanos, que pagan los impuestos y ven cómo esos recursos vuelven a la comunidad”, sostuvo.

“Por eso le pido a los tucumanos que acompañen a la única lista que representa y defiende los intereses de la provincia: el Frente Tucumán Primero. Las otras listas tienen compromisos con Buenos Aires o ni siquiera saben a quién responden”, añadió.

En un mensaje político directo, el titular del Frente llamó a cuidar la provincia: “Tucumán debe aferrarse a sus recursos. Lo que no hagamos los tucumanos por Tucumán, nadie lo hará desde afuera. Para un tucumano, no hay mejor que otro tucumano”, enfatizó.

“Nos vamos muy contentos de esta querida ciudad porque vimos esperanza en la gente. Aquí no solo hay peronistas, también hay comerciantes, productores, profesionales, independientes y sectores gremiales y sociales. Simoca se ha volcado a acompañarnos porque sabe quiénes son los que realmente cuidan a Tucumán”.

Darío Monteros resaltó los logros económicos y la eficiencia administrativa de la gestión provincial. “Gracias a Dios, el gobernador en uso de licencia hizo los ajustes necesarios sin perjudicar a nadie. Se logró el equilibrio fiscal y un superávit que garantiza buena educación, salud, seguridad y obras a lo largo de la provincia. Hoy vimos el inicio de 57 de las 178 viviendas de Simoca, que habían quedado desfinanciadas por el gobierno nacional. En Tucumán, con recursos propios, seguimos haciendo obras”, destacó.

La diputada nacional Gladys Medina valoró el acompañamiento popular y el trabajo territorial. “Fue un encuentro multitudinario con vecinos y dirigentes del departamento. Recorrimos obras muy esperadas por la comunidad y felicitamos al intendente y legisladores locales por su compromiso. Seguiremos trabajando todos los días, recorriendo la provincia junto a nuestro candidato Osvaldo Jaldo”, expresó.

El legislador Cacho Gómez, por su parte, afimó: “Con el legislador Marcelo Herrera, el intendente Elvio Salazar, los once comisionados comunales y los concejales del Partido Justicialista, realizamos este gran acto político en apoyo a Osvaldo Jaldo, a nuestras candidatas Gladys Medina y Elia Fernández, y a toda la gestión provincial. Hoy decimos con claridad: Tucumán está primero, Jaldo es Tucumán”, subrayó.

En tanto Salazar añadió que “gracias a Dios podemos seguir avanzando de la mano de Osvaldo Jaldo, seguir creciendo y este equipo de la provincia realmente demuestra estar unidos para que saquemos Tucumán adelante. Seguiremos trabajando a la par de Osvaldo Jaldo para que realmente demostremos a la Nación que trabajando se hacen las cosas que gracias a los recursos de la provincia venimos trabajando en grande y si esos recursos de la Nación son devueltos a cada provincia, demostraremos muchas más obras y más sueños que tenemos los simoqueños y los tucumanos también”.

A su turno, el legislador Marcelo Herrera destacó el carácter plural del acto y el respaldo al proyecto político. “El apoyo fue contundente, masivo, no solo del peronismo, sino también de independientes y extrapartidarios que vinieron a expresar qué modelo de provincia y de país quieren”, señaló.

“Además mostramos los avances de obras como el pavimento de hormigón H25, la red cloacal y la planta de tratamiento, una de las más grandes de Tucumán. Son proyectos que quedaron sin financiamiento nacional y que el gobernador Osvaldo Jaldo decidió continuar con fondos provinciales”, agregó.

“No tenemos dudas de que si a Osvaldo Jaldo le va bien en la provincia, le irá bien a todos los tucumanos. Simoca seguirá concretando sueños”, concluyó.