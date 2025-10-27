Sorpresa: Virginia Gallardo obtuvo los votos y será diputada nacional por Corrientes

Virginia Gallardo, figura conocida por su trayectoria en televisión y teatro, logró convertirse en diputada nacional por la provincia de Corrientes tras las recientes elecciones legislativas. Se postuló por La Libertad Avanza y obtuvo el segundo lugar a nivel provincial, resultado suficiente para acceder a una banca: Vamos Corrientes quedó primero con el 33,83% de los votos, seguido por La Libertad Avanza con 32,58% y Fuerza Patria con 28,50%.

La candidata había formalizado su ingreso a la política apenas dos meses antes de los comicios, dejando su carrera artística para sumarse al espacio libertario en su provincia natal. La campaña de Gallardo se apoyó en su perfil de outsider y en la estructura local del partido, además del acompañamiento de dirigentes nacionales. Dos semanas antes de las elecciones, el propio presidente Javier Milei encabezó un acto en Corrientes junto a la candidata, subrayando “la necesidad de llevar el cambio también al Congreso”.

Ese respaldo contribuyó a consolidar la presencia de La Libertad Avanza en la región del NEA. Durante la campaña, Gallardo explicó los motivos de su salto a la política y enfrentó tanto adhesiones como críticas en redes sociales. En sus propias palabras: “Decidí involucrarme porque creo en un país que pueda salir adelante desde el trabajo y la libertad. No soy parte de la política tradicional y eso me motiva”. Mantener esa postura le permitió sostener su candidatura y, finalmente, obtener la banca nacional.

La elección en Corrientes confirma la competitividad del espacio libertario en provincias del nordeste argentino y plantea un nuevo escenario legislativo con representantes provenientes de perfiles no convencionales. Ahora, la diputada electa deberá definir su agenda parlamentaria y cómo articulará sus propuestas en el Congreso, mientras su presencia renueva el debate sobre la llegada de figuras mediáticas al ámbito político.