Tensión en Yerba Buena por la caminata de Milei: la policía dispersó a manifestantes opositores

Según trascendió, no pertenecían a partidos políticos tradicionales, aunque entre ellos había docentes y militantes universitarios. La Policía de Infantería intervino para dispersar al grupo y reubicarlos detrás de un vallado sobre las calles Mariano Moreno y avenida Aconquija, a unos 200 metros del epicentro del evento.

Durante el operativo se utilizó gas pimienta para contener los cruces verbales entre opositores y simpatizantes libertarios.

Además, un hombre fue aprehendido. Según testigos, había sido advertido en reiteradas oportunidades, pero habría insistido en expresar su malestar con la visita del presidente. Terminó siendo cargado por la Policía en una camioneta de la fuerza.

Milei arribó pasadas las 13 al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, donde fue recibido en medio de una gran ovación por militantes y simpatizantes de La Libertad Avanza. Minutos después, se trasladó al Hotel Catalinas, donde se repitió el clima de euforia: hubo aplausos, consignas contra el kirchnerismo y numerosos seguidores se acercaron para saludarlo y registrarlo con sus celulares.

La agenda presidencial continuará con una caminata en Yerba Buena, junto a los candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en Tucumán, Federico Pelli y Soledad Molinuevo.

El acto se desarrollará en la intersección de avenida Aconquija y Lobo de la Vega, con el objetivo de apuntalar la campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre. /LG