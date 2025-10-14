La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados designará mañana a Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch como presidente del órgano parlamentario, en reemplazo de José Luis Espert, quien solicitó licencia tras las denuncias por el presunto cobro de aportes de un empresario acusado de narcotráfico. La decisión se toma en un contexto de tensión política, dado que la comisión tendrá a su cargo la discusión del Presupuesto 2026, un expediente considerado estratégico por su impacto en las cuentas públicas y la distribución de recursos entre la Nación y las provincias.

Los bloques opositores fijaron un cronograma de trabajo que contempla seis reuniones informativas entre mañana y el 29 de octubre, y establecieron como fecha de dictamen el 4 de noviembre, con la intención de votar el proyecto a mediados de noviembre. La iniciativa busca evitar los retrasos que se registraron el año pasado, cuando el oficialismo suspendió el debate por falta de acuerdo con gobernadores y sectores dialoguistas.

Espert renunció a su lugar en la comisión tras la confirmación del aporte de 200.000 dólares del empresario Federico ‘Fred’ Machado a su campaña de 2019, y pidió licencia hasta el final de su mandato; esa solicitud aún no fue tratada en el recinto. Para aprobar el Presupuesto 2026, el oficialismo necesitará acordar con los bloques dialoguistas y con los gobernadores, por lo que las próximas semanas se anticipan clave para definir los consensos necesarios.