Tras la victoria, Milei se tomará “algo de tiempo” para definir el Gabinete

Luego de ganar las elecciones nacionales legislativas 2025, Milei anticipó que se tomará “algo de tiempo” para definir a los dirigentes que conformarán su nuevo gabinete de ministros.

“El gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso. Lo importante es conseguir las reformas. El instrumento es el nuevo gabinete y lo tengo que armar”, aseguró Milei en diálogo con el periodista Antonio Laje en A24.

Y desarrolló: “¿En la cabeza de quién estaba que pudiéramos ganar en la provincia de Buenos Aires? Eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar leyes que yo me comprometí con los argentinos”.

“¿Cuándo cambia la Cámara? Tengo algo de tiempo”, completó en alusión al 10 de diciembre, la fecha en que se renovará la mitad de Diputados y un tercio del Senado.

Pese a no dar pistas sobre los nuevos nombres, Milei dijo que ya está definido quién sucederá a Patricia Bullrich en Seguridad. Con respecto a Defensa, anticipó que aún tiene pendiente una charla con el actual ministro Luis Petri, que dejará su lugar en el equipo de gobierno para asumir como diputado por Mendoza.

Milei valoró además el trabajo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que hasta la semana pasada parecía que su suerte estaba echada. “Veremos, a la luz del nuevo gabinete, cómo van a quedar las cosas”, suscribió.

Milei dijo además que no habrá cambios en su círculo íntimo y que tanto Santiago Caputo como su hermana Karina seguirán integrando el “Triángulo de Hierro”. “¿Dónde estaban ayer mientras yo daba mi discurso? No va a cambiar eso”, dijo el presidente.

Tanto Karina Milei como Santiago Caputo acompañaron al jefe de Estado en el escenario ganador de la noche en el Hotel Libertador. Se sumaron a ellos Manuel Adorni, Diego Santilli y Patricia Bullrich.

El presidente interpretó los resultados de la reciente jornada electoral como un mandato inequívoco de la ciudadanía para avanzar en su agenda de reformas. En ese sentido, sostuvo que “ayer fue el punto bisagra”, porque el apoyo que recibió el oficialismo fue contundente. “Está claro que podemos empezar a trabajar de manera más profunda y con mejor capacidad de conseguir resultados en las reformas que faltan”, consideró con optimismo.

Al analizar el significado de la votación, Milei enfatizó que “la moneda no estaba en el aire, sino en manos de los argentinos. Y dos tercios decidieron que quieren abrazar las ideas de la libertad, con matices, y ese camino que trae la prosperidad”.

El jefe de Estado atribuyó el mérito del resultado a la sociedad: “Los argentinos determinaron que decidieron subirse al camino, subirse a la autopista que va a hacer grande a la Argentina nuevamente. O sea, eso es mérito de ellos”.

En su análisis, el presidente remarcó que su administración representa una de las posibles vías para alcanzar los objetivos: “Nosotros solo somos un instrumento. Este instrumento, si usted quiere, va más por derecha y más rápido. Pero entendemos que hay otras personas que quieren este mismo lugar, con una dinámica distinta”.

Finalmente, el mandatario abrió la puerta a la construcción de consensos y a la búsqueda de acuerdos: “Yo creo que hay un lugar para el diálogo y el debate y que podemos hacer las cosas para que salgan mejor”, concluyó.