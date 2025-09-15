Mientras avanza la investigación por los audios del extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, el Gobierno oficializó las nuevas designaciones en el organismo.

De esta manera, a través del decreto 666/2025 publicado en el Boletín Oficial, se estableció como nuevo subdirector ejecutivo de la Andis a Gianfranco Scigliano.

El nombramiento, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, tiene fecha de vigencia a partir del miércoles pasado, pero se publicó recién esta madrugada.

En los considerandos se menciona la intervención dispuesta a través del decreto 601/2025, emitido el 21 de agosto, que especificó que la Andis permanecerá intervenida por un plazo inicial de 180 días bajo la órbita de Alejandro Vilches, quien dejó su cargo anterior como secretario de Gestión Sanitaria.

Scigliano dirige el área de Desarrollo Local en la Fundación Poliedro y el área de Políticas Públicas en el Observatorio Esteban Echeverría.

Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, donde también cursó la especialización en Estudios Políticos. Actualmente realiza la maestría en Administración Aplicada en la Escuela de Negocios de la UNLZ.

Según detalla en sus perfiles profesionales, desde los 18 años ocupa cargos en el sector público: fue director nacional de Articulación y Seguimiento de Políticas Públicas en el Ministerio de Salud de la Nación Argentina; también trabajó en el Municipio de Esteban Echeverría, en la Subsecretaría de Tierras y Acceso Justo al Hábitat del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y como docente a cargo de la cátedra de Mediación Política en el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) de Buenos Aires.

Se define como un “apasionado por la gestión pública, el desarrollo territorial y la articulación de políticas basadas en evidencia”.