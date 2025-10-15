Trump aclaró sus palabras sobre los comicios y Javier Milei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la reunión que mantuvo en la Casa Blanca con su par argentino, Javier Milei, y aclaró sus dichos sobre las elecciones del 26 de octubre luego de que distintos usuarios en las redes sociales advirtieran que el republicano cree que serán presidenciales, en lugar de legislativas.

En su cuenta en Truth Social, Trump pidió que la población argentina apoye al líder libertario en los próximos comicios legislativos: "¡Hoy tuve una excelente reunión con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda lo bien que está haciendo su trabajo y lo apoye en las próximas elecciones intermedias, para que podamos seguir ayudándole a alcanzar el increíble potencial de Argentina".

En tanto, subrayó la labor del jefe de Estado argentino. "Javier Milei tiene mi respaldo total y absoluto: no les defraudará. ¡HAGAMOS QUE ARGENTINA VUELVA A SER GRANDE!", aseveró.

El debate en las redes sociales se produjo luego de que una periodista que presenció el encuentro entre ambos presidentes se refiriera al respaldo del norteamericano al libertario. "¿Su apoyo a Argentina depende del resultado de las próximas elecciones legislativas y la capacidad del Gobierno de aprobar para aprobar leyes a largo plazo a través del Congreso?", le preguntó al republicano.

“Si pierde no seremos generosos con Argentina. Si no les va bien, no estaremos cerca en mucho tiempo. Si a Argentina le va bien quedamos bien nosotros, porque habremos ayudado a Argentina. El éxito de Argentina nos beneficia”, respondió Trump en la Casa Blanca. "Si el Presidente no gana, probablemente tengamos una persona extremadamente de izquierda y con una filosofía que metió a Argentina en este problema en primer lugar", agregó.

En tanto, se equivocó al referirse al tiempo de gestión del jefe de Estado, ya que en diciembre recién cumplirá su segundo año de mandato: "Cualquier cosa puede fallar pero nos gustaría darle una oportunidad y pensamos que porque progresó tanto me refiero al trabajo que hizo en los últimos 4 años es increíble. Sería una pena perder ese progreso. Él está muy cerca de tener un gran éxito".

Tras las definiciones del mandatario estadounidense, diferentes usuarios de las redes sociales habían marcado que pensaba que el 26 de octubre se desarrollarán los comicios presidenciales. No obstante, esas elecciones se realizarán en 2027 y en la fecha mencionada se llevarán adelante las legislativas. /C5N