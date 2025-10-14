El presidente Javier Milei arribó a la base aérea Andrews en Washington acompañado por una delegación compuesta por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Luis Caputo, ministro de Economía; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; y Santiago Bausilli, titular del Banco Central. La recepción oficial en la capital estadounidense contó también con la presencia del canciller Gerardo Werthein y de Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos. La comitiva se alojó en la residencia oficial Blair House, ubicada frente a la Casa Blanca.

En paralelo al inicio de la reunión de trabajo entre Milei y la administración estadounidense, el expresidente Donald Trump ofreció declaraciones a la prensa en las que destacó la gestión económica del gobierno argentino y expresó su respaldo al mandatario. En un tramo de la conferencia, Trump afirmó: “La elección está cerca y la victoria es muy importante; estamos aquí para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo”.

También participó del encuentro Scott Bessent, secretario del Tesoro, quien describió las razones detrás del swap financiero entre Estados Unidos y Argentina. Bessent sostuvo que no se debe ignorar a los aliados y subrayó la conveniencia de “formar puentes económicos con nuestros aliados”, calificando la operación como “una gran oportunidad para los argentinos”. Trump, por su parte, añadió: “Tenemos confianza en que el presidente Javier Milei lo hará bien”.

Las declaraciones públicas y el intercambio formal en la reunión reflejan un acercamiento diplomático y financiero que, según las fuentes oficiales, busca fortalecer la cooperación bilateral en materia económica. El alcance y las consecuencias concretas del acuerdo anunciado, sin embargo, dependerán del detalle técnico de las medidas pactadas y de su implementación en el corto y mediano plazo.

Trump habló del respaldo a Milei antes de las elecciones y señaló: “Si pierde, no seremos generosos”

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, expresó mientras respondía preguntas. Y añadió: “El éxito de Argentina será muy importante para todos”.