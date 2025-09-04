Impulsada por el Gobierno de Tucumán, a través del IDEP (Instituto de Desarrollo Productivo), la EXPOCON 2025 se presenta como un evento estratégico para seguir posicionando a la provincia como referente de la economía del conocimiento, atraer inversiones, promover el empleo calificado y generar proyectos con potencial exportador. Se realizará este jueves 4 y el viernes 5 de septiembre, de 8.30 a 18 h, en el Hotel Sheraton Tucumán. La entrada no tiene costo; sin embargo, requiere inscripción previa.

“El gobernador Osvaldo Jaldo nos encomendó trabajar con la economía del conocimiento y con esta expo vamos a posicionar a Tucumán como polo tecnológico junto a grandes referentes internacionales que nos acompañarán en esta segunda edición”, comentó el vicepresidente del IDEP, Juan Casañas.

La segunda edición de EXPOCON presenta como novedad un espacio de exposición en donde se podrán conocer las propuestas de más de 60 empresas locales pertenecientes a las verticales:

Videojuegos: Cámara de Desarrolladores de Videojuegos de Tucumán (CDVT).

Audiovisual: Cámara de la Industria Audiovisual de Tucumán (CIAT), Plum! Festival, Árbol Negro, CCC, Canal 10.

Software: Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC), Meikers Economics, Giacosa Materiales, Rapid Tech, Hi Fenix, ZYMO, Zelmira Learning, Providers, Nexxo, Humétrica, Rolling Code.

Biotecnología: M4Life, Nat4Bio, Texoss, Laboratorio San Pablo, Bioblends, Qumir Nano, Gridx.

IA: Stannun.

Robótica: OmbuHub.

Ciberseguridad: Agrupación de Empresas de Seguridad de la Información de Tucumán (AESIT), Fox Hound.

Educación: escuelas técnicas de la provincia.

Empresas de otras cámaras empresariales: Unión Industrial de Tucumán, Federación Económica, Fundación del Tucumán.

Además, estarán participando con un stand institucional el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (conformado por: UNT, UTN, UNSTA, San Pablo-T, CONICET, EEAOC, INTA, INTI, Fundación Miguel Lillo, Sociedad Rural de Tucumán, FET, UIT y Fundación del Tucumán) y organismos del sector público, como el Ente Tucumán Turismo.

Asimismo, quienes visiten EXPOCON este año tendrán la oportunidad de participar de las conferencias de más de 45 speakers, algunos de ellos provenientes de Estados Unidos, México, Colombia y Uruguay.

Las charlas se realizarán en forma simultánea, en el Auditorio Principal y en el salón de exposición. Para ver el programa completo de charlas y conferencias haga clic aquí.