Un exespía venezolano aseguró que Hugo Chávez financió al gobierno de Néstor Kirchner

Hugo Armando Carvajal, alias "El Pollo", exjefe de inteligencia del chavismo en Venezuela, está revelando secretos sobre el financiamiento político en América Latina. Este exmilitar, uno de los principales laderos de Hugo Chávez, actualmente se sienta ante un juez federal de Nueva York como testigo arrepentido, tras haber sido extraditado allí desde España en 2023.

El pasado 25 de junio, Carvajal se declaró culpable de cuatro delitos de narcotráfico y narcoterrorismo ante el juez Alvin K. Hellerstein, reconociendo su participación en el tráfico de toneladas de cocaína a Estados Unidos y su cooperación con la guerrilla colombiana.

Ahora, está dispuesto a aportar información inédita sobre la financiación internacional del chavismo, que involucra a varios gobiernos y movimientos de izquierda y centroizquierda.

Entre los episodios más llamativos que relató Carvajal está el financiamiento de líderes internacionales. Según un informe confidencial que fue revelado por el medio español The Objective, el régimen chavista utilizó a la petrolera estatal Pdvsa como caja negra para enviar dinero a campañas políticas y medios afines fuera de Venezuela.

En su declaración, realizada durante su detención en España (2021-2023) y dada a conocer en las últimas horas por el citado sitio, Carvajal incluyó a Néstor Kirchner en Argentina, además de Evo Morales (Bolivia), Lula da Silva (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), Ollanta Humala (Perú), Manuel Zelaya (Honduras), Gustavo Petro (Colombia), el Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España.

Según este documento entregado por Carvajal en la Audiencia Nacional (tribunal español), "el Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años".

El exespía relató que el método para enviar dinero era sofisticado: por ejemplo, en Italia el chavismo envió 3,5 millones de euros en efectivo al Movimiento Cinco Estrellas, a través de la valija diplomática, bajo la supervisión de Tareck El Aissami y con aval de Nicolás Maduro. "El mismo método con el que regaron de dinero a Podemos y a los Kirchner", detalló.

Tras su detención en Madrid en 2021 y su extradición a Estados Unidos en 2023, Carvajal colabora activamente con las autoridades norteamericanas. Su cooperación puede reducir significativamente su pena, que de otra manera sería cadena perpetua. En este sentido, podría recibir una condena cercana a 20 años, pero con beneficios penitenciarios gracias a su colaboración. /Mendozapost