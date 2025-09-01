Baradero se vio sacudida por un episodio de violencia ocurrido en plena campaña electoral bonaerense, que tiene a la comunidad consternada y a la espera de esclarecimiento. Thomas Hidalgo, herrero y padre de tres hijos que recientemente había iniciado un emprendimiento, denunció haber sido agredido por el concejal Leonardo Bagalá, de Fuerza Patria, y por su hijo Lucio Bagalá. El ataque fue tan grave que dejó a Hidalgo internado con fractura de mandíbula y otras lesiones faciales.

Según el relato de la víctima, el hecho se desencadenó mientras colocaba un cartel para promocionar su nuevo trabajo. Hidalgo afirma que fue increpado en un primer momento por el concejal, situación que no derivó en mayor conflicto hasta su regreso al hogar. Al llegar a la puerta de su casa fue atacado nuevamente, en esta ocasión por el hijo del funcionario, quien según las imágenes de videovigilancia lo golpeó y se retiró sin brindarle ayuda.

Las cámaras instaladas en la fachada registraron la caída de Hidalgo y la actitud del agresor al alejarse, prueba que ya forma parte de la investigación policial. El herrero fue trasladado al hospital Modelo de Vicente López, donde requirió intervención reconstructiva por fractura mandibular y otros daños en el rostro. En un video desde la sala de rehabilitación, Hidalgo pidió justicia y subrayó que trabajaba «para ganarse la vida de manera honesta».

Las autoridades locales y fuerzas de seguridad están abocadas al caso mientras la familia gestiona la cobertura médica necesaria para la cirugía y prótesis maxilofacial. La denuncia y las imágenes disponibles impulsan la investigación judicial, en un contexto de alta sensibilidad social por la cercanía de los comicios y la preocupación por la integridad de quienes ejercen su derecho al trabajo y la participación ciudadana.