Una encuesta marca que el "el anti mileísmo ya es mayor que el antikirchnerismo"

Según una encuesta de Zuban-Córdoba y Asociados, "el anti mileísmo ya es mayor que el antikirchnerismo". En el último relevamiento de la consultora, sus responsables advierten: "El experimento libertario argentino se enfrenta a un problema típico de la política criolla: sus discursos son altamente efectivos para condensar un espacio propio, pero resultan cada vez más repulsivos para el resto de la sociedad".

"Un primer dato resalta a primera vista: el anti mileísmo ya es mayor que el antikirchnerismo, como fenómeno social. El Hospital Garrahan, uno de los principales blancos de la furia presidencial en las últimas semanas, cosecha una imagen positiva del 94,6%, penetrando incluso dentro del tercio liberal y un porcentaje similar apoya los reclamos del personal sanitario", agrega el análisis que, a modo de introducción, fue incluido en el informe. .

Además, menciona que "el frame -encuadre- libertario empieza así a mostrar sus limitaciones", y que "sin consensos y sin puentes para dialogar, incluso con la oposición dispuesta a negociar, la gobernabilidad se vuelve una tarea diaria".

"Hoy la tengo, mañana vemos. Complejo panorama para un gobierno que hizo de la refundación nacional uno de sus objetivos más ambiciosos", señala el trabajo de Zuban-Córdoba y Asociados.

También advierte que "la idea o encuadre triunfalista del oficialismo no parece ser compartido con aquel que expresa la opinión pública", y que solamente "un 37,9% está de acuerdo en que Milei va a ser reelecto como presidente, frente a un 58,1% que no está de acuerdo".

"En la mayoría de las últimas elecciones intermedias de Argentina, solo un par de veces, una fuerza política logró superar apenas el 40% a nivel nacional. Es un dato conocido por todos los actores, especialmente los actores de mercado, que empiezan a medir con cuidado cuál es el nivel de compromiso que tendrán con el gobierno de Milei a futuro. El 'riesgo peluca', es decir, la posibilidad de haber apostado de más por un gobierno que no sea capaz de cumplir con sus expectativas y rife su capital político en causas perdidas, empieza a ser una preocupación real para muchos de esos actores", advierten los especialistas en su informe.

