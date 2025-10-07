El frente Unidos por Tucumán llevó a cabo un multitudinario acto en Barrio Floresta, en la capital tucumana, organizado por Fredy y Álvaro Toscano. El evento contó con la participación del diputado nacional Roberto Sánchez, quien lidera la lista de candidatos a diputados nacionales, acompañado por Micaela Viña, José María Canelada, Milagros Celiz y José Vera.

También estuvieron presentes los legisladores José Cano y Silvia Elías de Pérez, así como dirigentes y militantes de toda la provincia. “Estamos muy contentos de pertenecer a este espacio que es Unidos por Tucumán. Este es el camino que estamos emprendiendo para que en 2027 seamos gobierno”, expresó Sánchez durante el acto.

En su discurso, Roberto Sánchez destacó su experiencia como intendente de Concepción y propuso replicar ese modelo de gestión a nivel provincial: “Con austeridad y transparencia transformamos cada peso en obras y servicios para los vecinos. Ese modelo es factible para Tucumán”.

Sánchez también remarcó propuestas concretas, como la defensa de los jubilados, estudiantes universitarios y personas con discapacidad, y planteó medidas para fortalecer el empleo y la producción. En particular, impulsó la idea de aumentar el corte de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, con miras a igualar el modelo brasileño del 27%, en beneficio de la industria sucroalcoholera local.

“La única alternativa real que tienen los tucumanos para salir adelante es Unidos por Tucumán”, concluyó.