Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición consiguió la mayoría especial de dos tercios y dio marcha atrás con la medida impulsada por el Poder Ejecutivo.

Quienes rechazaron el veto presidencial

  • Carlos Cisneros (Unión por la Patria - Tucumán)
  • Agustín Fernández (Independiente - Tucumán)
  • Elia Marina Fernández (Independiente - Tucumán)
  • Gladys Medina (Independiente - Tucumán)
  • Roberto Sánchez (UCR - Tucumán)
  • Pablo Yedlin (Unión por la Patria - Tucumán)

Quienes votaron en contra

  • Mariano Campero (Liga del Interior - Tucumán)
  • Gerardo Huesen (La Libertad Avanza - Tucumán)
  • Paula Omodeo (Creo - Tucumán)