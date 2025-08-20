Uno por uno: cómo votaron los diputados tucumanos el rechazo al veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad
En una jornada signada por la tensión política, la oposición alcanzó los dos tercios y dejó sin efecto la medida impulsada por el Poder Ejecutivo, provocando la primera derrota del oficialismo.
Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición consiguió la mayoría especial de dos tercios y dio marcha atrás con la medida impulsada por el Poder Ejecutivo.
Quienes rechazaron el veto presidencial
- Carlos Cisneros (Unión por la Patria - Tucumán)
- Agustín Fernández (Independiente - Tucumán)
- Elia Marina Fernández (Independiente - Tucumán)
- Gladys Medina (Independiente - Tucumán)
- Roberto Sánchez (UCR - Tucumán)
- Pablo Yedlin (Unión por la Patria - Tucumán)
Quienes votaron en contra
- Mariano Campero (Liga del Interior - Tucumán)
- Gerardo Huesen (La Libertad Avanza - Tucumán)
- Paula Omodeo (Creo - Tucumán)