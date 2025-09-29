Ushuaia: carteles, pintadas y una protesta vecinal contra la visita de Javier Milei

Las calles de Ushuaia amanecieron este lunes con carteles y pintadas que expresan un fuerte rechazo a la visita del presidente Javier Milei, quien arribará a la ciudad en el marco de la campaña electoral de cara a las legislativas nacionales de octubre.

Con consignas como “Patria o Milei” y “La Patria no se vende”, los afiches aparecieron pegados en muros y vidrieras del centro fueguino, en clara muestra de repudio a la gestión nacional. Los mensajes también apuntaron directamente a figuras clave del gabinete libertario, como Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Patricia Bullrich (Seguridad), a quienes acusan de encarnar “más de lo mismo”.

Además, algunos de los grafitis incluyeron una grave acusación hacia la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, vinculándola con presuntas coimas provenientes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En varias paredes se pudo leer la frase: “Alta coimera - 3%”.

A la par de estas expresiones callejeras, un grupo de ciudadanos autoconvocados anunció una movilización para este lunes a las 16 horas en la Plaza Cívica, bajo la consigna de defender la industria nacional, los jubilados, los trabajadores, los estudiantes y las personas con discapacidad.

“No queremos que negocien nuestra soberanía provincial para bancar este modelo de ajuste y timba financiera. La Patria no se vende. ¡Fuera Milei! Go home”, expresa el texto de la convocatoria vecinal difundida en redes sociales.

Durante su estadía en Tierra del Fuego, el presidente encabezará un acto junto a los candidatos de La Libertad Avanza, en lo que será una de las primeras paradas de una gira que incluiría al menos diez provincias en las próximas semanas.

Desde sus redes sociales, Milei redobló la apuesta: “Nos vemos en Tierra del Fuego. A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”, publicó en X (ex Twitter), en tono de campaña.