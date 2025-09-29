El presidente Javier Milei debió cancelar este lunes una caminata y un acto de campaña en Ushuaia, previstos para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en Tierra del Fuego. La decisión se tomó ante las protestas en la calle en rechazo a la visita del mandatario y a la política oficial de apertura de importaciones que afecta a la industria local.

El jefe de Estado había viajado a la capital fueguina con la intención de reforzar la presencia libertaria en la provincia, en el inicio de un recorrido por el interior del país de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. “Este viaje a Tierra del Fuego no es solo un acto de campaña: es la demostración de que el Presidente lidera en primera persona”, señaló un comunicado de LLA, difundido antes de la suspensión de los actos.

En Ushuaia, Milei recorrió la planta de Newsan junto a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y los candidatos Agustín Coto y Miguel Rodríguez. También tenía previsto encabezar un acto en un polideportivo municipal, que quedó sin efecto por el clima de tensión en las calles.

El oficialismo buscaba mostrar fortaleza tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. “El oficialismo redobla la apuesta en las provincias, convencido de que cada voto cuenta para consolidar el proyecto que ya cambió el rumbo de la Argentina”, había remarcado el comunicado partidario. /C5N