En la jornada de este viernes, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, abordó el tema de las vacantes en el Poder Judicial, que actualmente superan las setenta. En este contexto, el mandatario destacó que cuenta con 42 ternas que han sido elevadas por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), las cuales permanecen pendientes de tratamiento.

La declaración se produjo tras la inauguración del Congreso sobre Inteligencia Artificial y Justicia, donde Jaldo fue consultado sobre la situación crítica que enfrenta el sistema judicial en la provincia. Si bien durante los primeros meses de su gestión se designaron 42 jueces, el gobernador indicó que desde hace aproximadamente un año ha cesado el envío de pliegos a la Legislatura, lo que ha suscitado preocupación entre los actores del sistema judicial.

En los Tribunales se reconoce que la situación es preocupante, sin embargo, Jaldo adoptó una postura más cautelosa al respecto. "Un juez debe nombrarse por la necesidad de servicio y no por el número de vacantes", enfatizó ante los periodistas. En su intervención, el gobernador mencionó que se encuentra en diálogo con los principales referentes del Poder Judicial con el objetivo de priorizar los juzgados que requieren atención inmediata, como es el caso de los juzgados de Familia. "Las coberturas no deben hacerse en función de la cantidad de vacantes, sino de la necesidad de servicio en cada uno de los lugares", subrayó Jaldo, quien también reveló que mantiene conversaciones con Daniel Leiva, presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como con Edmundo Jiménez, ministro Fiscal, y Washington Navarro, su par de la Defensa, para determinar cuáles son las vacantes que resultan imprescindibles de cubrir.

El gobernador explicó que la designación de jueces conlleva no solamente la necesidad de justicia, sino también una consideración de los costos financieros y presupuestarios asociados, incluyendo la infraestructura necesaria para el funcionamiento de cada magistrado. "Este gobernador no va a firmar la designación de un juez que no justifique la mejor atención de los ciudadanos", afirmó Jaldo, quien descartó la posibilidad de realizar nombramientos masivos hasta que el Poder Judicial defina claramente cuáles son las prioridades.

Jaldo también hizo hincapié en la situación del Poder Ejecutivo, que enfrenta más de 6.000 vacantes debido a jubilaciones y retiros voluntarios. "¿Por qué, por el simple hecho de tener vacantes, voy a realizar 5.000 nombramientos? No es así", concluyó, reafirmando la necesidad de un enfoque equilibrado y justificado en la cuestión de las designaciones judiciales.