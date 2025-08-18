Vestido de militar: Javier Milei se mostró con un ministro que será candidato a diputado

El presidente Javier Milei estuvo este domingo en Casa Rosada, ataviado con un uniforme de fajina camuflado, para saludar y almorzar con los integrantes del Regimiento de Granaderos en el día en que se conmemora el fallecimiento del general José de San Martín.

Ante la ausencia de un acto oficial por el aniversario de la muerte del Padre de la Patria, Milei se apersonó en Balcarce 50 junto a su ministro de Defensa, Luis Petri, que el sábado fue confirmado a la cabeza de la lista conjunta de La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical en la provincia de Mendoza. El ministro vistió el mismo uniforme militar que el Presidente.

Junto al Presidente estuvieron además el Jefe del Ejército Argentino, teniente general Carlos Presti; el Jefe de Casa Militar, general de brigada Sebastián Ibañez; y el Jefe del Regimiento de Granaderos, coronel Matías Mones Ruiz.

También Lilia Lemoine compartió el almuerzo con el Presidente en Casa Rosada. La diputada nacional compartió una foto en X en la que aparece además Macarena Jimena Rodríguez, la tiktokera que ha sido señalada como coordinadora de redes de Manuel Adorni y provocó alguna polémica al participar de viajes oficiales.

"Vino a almorzar con sus granaderos, en el día del paso a la Inmortalidad del General José de San Martín", indicó la legisladora nacional en el mensaje que publicó en su cuenta de X junto a la foto.

El ministro Petri también hizo referencia en su cuenta de X al almuerzo compartido con el Presidente en Casa Rosada este mediodía.

"Con el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y Presidente de los argentinos @JMilei en Casa Rosada a minutos de compartir un almuerzo con el querido Regimiento de Granaderos a Caballo, en un nuevo aniversario de la partida de nuestro padre de la patria, el General José de San Martin!", escribió el flamante candidato a diputado nacional por Mendoza.

El nuevo aniversario de la muerte del general San Martín llega en un momento en el que el Gobierno, en su cruzada por reducir el gasto público y sostener el superávit fiscal, evalúa qué hacer con el Instituto Nacional Sanmartiniano, que podría perder su estatus de instituto para convertirse en museo.

A eso se sumó el despido del militar e historiador Claudio Morales Gorleri, quien era director del instituto. El saliente presidente tenía agendadas actividades para los próximos días, como inaugurar una exposición organizada con el Instituto Sanmartiniano británico.

En San Isidro, más de 20 mil personas en un desfile-homenaje al General San Martín

En el partido bonaerense de San Isidro, el municipio organizó un desfile para conmemorar el 175º aniversario de la muerte del general San Martín, al que concurrieron más de 20 mil personas.

Del desfile iniciado minutos después de las 10 participaron fuerzas y bandas militares, fuerzas de seguridad, veteranos de la Guerra de Malvinas, representantes de las escuelas municipales, y muchas instituciones más.

Unos 2.300 hombres y mujeres del Ejército, la Policía Federal y de la Bonaerense, Prefectura Naval, y Bomberos Voluntarios recorrieron la avenida Márquez desde avenida Santa Fe hasta Intendente Indart durante unas dos horas. También participaron niños y niñas de jardines infantes del distrito, adultos mayores de distintos centros de jubilados, y trabajadores de la salud pública del municipio. /Clarin