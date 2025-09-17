Veto de Milei rechazado: festejos universitarios y en el Hospital Garrahan
La Cámara de Diputados de la Nación rechazó la medida firmada por el presidente relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario y la declaración de emergencia en pediatría, generando incertidumbre sobre el rumbo de ambas políticas públicas.
Al conocerse la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar los vetos presidenciales, una multitud compuesta por médicos, docentes y estudiantes se congregó en las inmediaciones del Congreso, donde la algarabía se mezcló con discursos y cánticos que reflejaron tanto alivio como reivindicación. Entre banderas y pancartas, los manifestantes celebraron el resultado legislativo, mientras dirigentes de distintas organizaciones aprovecharon la convocatoria para exigir definiciones sobre políticas públicas y enfatizar la necesidad de diálogo institucional, en una jornada que transcurrió mayormente de manera pacífica, aunque con momentos de tensión cuando se delimitaban los accesos y la presencia policial se reforzó alrededor del edificio parlamentario.