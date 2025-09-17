Al conocerse la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar los vetos presidenciales, una multitud compuesta por médicos, docentes y estudiantes se congregó en las inmediaciones del Congreso, donde la algarabía se mezcló con discursos y cánticos que reflejaron tanto alivio como reivindicación. Entre banderas y pancartas, los manifestantes celebraron el resultado legislativo, mientras dirigentes de distintas organizaciones aprovecharon la convocatoria para exigir definiciones sobre políticas públicas y enfatizar la necesidad de diálogo institucional, en una jornada que transcurrió mayormente de manera pacífica, aunque con momentos de tensión cuando se delimitaban los accesos y la presencia policial se reforzó alrededor del edificio parlamentario.