En una nueva jornada parlamentaria, la Cámara de Diputados de la Nación debatió y aprobó dos temas que acapararon la atención pública: la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al veto presidencial a la declaración de Emergencia en Pediatría. Ambos asuntos fueron abordados en una misma sesión que se prolongó durante algunas horas de la tarde.

Primero, se rechazó el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Emergencia en Pediatría, aprobada semanas atrás por ambas cámaras. Con 181 votos positivos, 60 negativos y 1 abstención, la Cámara baja insistió en la sanción original.

La norma, que había sido impulsada por el Senado, planteaba la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por el plazo de un año, a raíz de la escasez de profesionales, insumos y recursos para la atención pediátrica.

En tanto, la iniciativa universitaria fue sancionada por una amplia mayoría, con 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones tras intensas negociaciones que incluyeron a bloques de Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y un sector de la Coalición Cívica.

El proyecto establece un piso presupuestario del 0,8% del PBI para garantizar el funcionamiento del sistema universitario nacional, mientras que se reconoció el principio de autarquía financiera y se propuso actualizar los fondos de manera trimestral, según el Índice de Precios al Consumidor. A su vez, ordena reabrir la paritaria del sector.

El tratamiento de ambos expedientes dejó al descubierto alineamientos y fracturas en los distintos bloques legislativos, con votos cruzados y posturas disidentes, incluso dentro de los espacios más homogéneos.

Ley de Financiamiento Universitario: el voto de los tucumanos

Quién votó a favor (174)

Carlos Cisneros — Unión por la Patria — Tucumán

Agustín Fernández — Independencia — Tucumán

Elia Marina Fernández — Independencia — Tucumán

Gladys Medina — Independencia — Tucumán

Roberto Antonio Sánchez — UCR — Tucumán

Pablo Raúl Yedlin — Unión por la Patria — Tucumán

Quién votó en contra (67)

Mariano Campero — Liga del Interior Eli — Tucumán

Gerardo Huesen — La Libertad Avanza — Tucumán

Paula Omodeo — CREO — Tucumán

Declaración de Emergencia en Pediatría: el voto de los tucumanos

Quién votó a favor (181)

Carlos Cisneros — Unión por la Patria — Tucumán

Agustín Fernández — Independencia — Tucumán

Elia Marina Fernández — Independencia — Tucumán

Gladys Medina — Independencia — Tucumán

Roberto Antonio Sánchez — UCR — Tucumán

Pablo Raúl Yedlin — Unión por la Patria — Tucumán

Mariano Campero – Liga del Interior ELI – Tucumán

Paula Omodeo — CREO — Tucumán

Quién votó en contra (60)