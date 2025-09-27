La vicepresidenta Victoria Villarruel continuó con su agenda pública ayer al visitar una exposición en el campus de la Universidad del Salvador (USAL), donde participó de una charla titulada «La política como servicio al bien común desde la vivencia personal». Durante su recorrido fue interpelada por la hija de un trabajador despedido de la empresa de porcelanatos ILVA, que cerró su planta en Pilar y dejó a 300 empleados sin empleo.

Al ser consultada por la joven, Villarruel se despegó de la gestión del Poder Ejecutivo y señaló que la responsabilidad por las medidas corresponde al Presidente. «Las explicaciones las tiene que dar el Poder Ejecutivo, que toma las decisiones», afirmó la funcionaria, y añadió: «Mi función es legislativa entonces tampoco puedo decidir sobre eso porque no depende de mí». La discusión se produjo mientras el presidente Javier Milei se encontraba de viaje en Estados Unidos.

La escena generó un momento de tensión cuando la vice expresó su fastidio por el reclamo y por ser filmada; sin embargo, sostuvo que escucha los pedidos de los trabajadores y remarcó sus límites institucionales: «Escucho los reclamos de los trabajadores pero mi función es legislativa», repitió en varias intervenciones públicas. El episodio profundiza el contraste entre su postura y la de Milei, que busca respaldo internacional durante su estadía en Washington.

La visita a la USAL se suma a recientes encuentros de Villarruel con sectores industriales: días atrás recorrió la fábrica de neumáticos Fate en el marco del Día de la Industria Nacional, donde también se produjo un reclamo directo de un trabajador afectado por la apertura de importaciones. Las manifestaciones subrayan la preocupación social por los cierres de plantas y el impacto en el empleo local.