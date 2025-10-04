El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, fue grabado en 2018 en la casa de Fred Machado en Viedma, en un video que lo muestra relajado y en una situación de confianza con él.

Primero negó conocerlo; luego dijo que lo había visto solo una vez cuando, en realidad, habían compartido al menos cinco vuelos en el avión privado del detenido; más tarde afirmó que no había recibido dinero de él, para reconocer recientemente que le pagó al menos U$S200.000 por “asesoramiento financiero” para una empresa de Federico Fred Machado.

En el video se lo puede ver a Espert distendido mientras toma sol y charla con Machado, quien lo filmó en ese momento en el jardín de su casa, junto a una pileta. Esta filmación sería una prueba más del vínculo cercano que mantuvieron el economista y el empresario, investigado por la Justicia de Estados Unidos por su relación con el narcotráfico.

Allí, Fred Machado hace alusión al momento económico que se vivía en el gobierno de entonces, conducido por Macri, y le pregunta de forma jocosa a Espert si está preocupado por las tasas. "Estoy preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri", contesta en el mismo tono Espert.