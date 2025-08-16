Virginia Gallardo sería candidata a diputada de La Libertad Avanza en Corrientes

A solo 48 horas del cierre de listas para las elecciones nacionales del 26 de octubre, Corrientes vive horas decisivas. Mientras la atención está puesta en los comicios provinciales del 31 de agosto, donde se elegirá gobernador e intendentes, la posibilidad de que la vedette Virginia Gallardo encabece la boleta de La Libertad Avanza (LLA) para diputados nacionales acaparó titulares.

Lisandro Almirón, diputado provincial y referente libertario en la provincia, confirmó que Gallardo "viene militando las ideas de Javier Milei" y que su nombre "está entre las posibilidades".

La mediática, nacida en Corrientes en 1985 y conocida por su paso por la televisión y el espectáculo, no descartó la propuesta: "Me lo ofrecieron, lo estoy pensando, voy a hacer lo que me diga mi corazón", dijo en diálogo con Pamela David.

Otras propuestas en Corrientes

En paralelo, el PJ correntino tuvo que salir a desmentir la versión de que la cantante Teresa Parodi sería candidata. "Es absolutamente infundado. Nunca recibí una propuesta y no la hubiera aceptado", afirmó la exministra de Cultura.

Las fuerzas políticas ultiman sus estrategias mientras 950 mil correntinos se preparan para votar tres bancas nacionales. Si la elección provincial no se define en primera vuelta, habrá balotaje el 21 de septiembre, a apenas un mes de los comicios legislativos.

En este clima, LLA conformó una alianza con Encuentro en Libertad, Unión Celeste y Blanco, Partido Fe y Partido Federal, mientras el PJ apuesta a "Fuerza Patria" junto a otras siete agrupaciones. Del lado radical, la ruptura entre Gustavo Valdés y Ricardo Colombi marcó dos frentes que también competirán en la arena nacional.

La incógnita sobre si Gallardo dará el salto a la política quedará resuelta este domingo a la medianoche, cuando venza el plazo para oficializar candidaturas. Hasta entonces, el misterio sigue alimentando las especulaciones y la vedette no descarta su arribo al mundo de la política. /Mendozapost