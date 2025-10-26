El expresidente Mauricio Macri emitió su voto este domingo y destacó la importancia de la participación ciudadana en las elecciones legislativas. “Cada elección es importante. Es un buen momento para volver a renovar la esperanza”, afirmó al retirarse del centro de votación.

Macri subrayó la necesidad de involucrarse en los comicios: “Siempre hay que venir a votar y participar”, y expresó su expectativa de que el Gobierno impulse una agenda de cambios que genere estabilidad: “Espero que el Gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo, refuerce su gobernabilidad, que es un reclamo de todos para que haya estabilidad y podamos crecer”.

El expresidente aclaró que su rol será de apoyo y colaboración: “Yo estoy a disposición para hablar y aportar gobernabilidad, no hemos hablado de ministros. Milei tiene mi número; si necesita algo me va a llamar”. Por último, Macri manifestó su deseo: “Espero que sea una elección pareja y el mercado se calme”.