Yerba Buena: Jaldo inauguró el nuevo edificio del Nivel Inicial en la Escuela Thames

En el marco de las políticas educativas impulsadas por el Gobierno de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo inauguró este miércoles el nuevo edificio del Nivel Inicial de la Escuela José Ignacio Thames, ubicada en la ciudad de Yerba Buena.

La obra, que beneficia a más de 220 alumnos, cuenta con tres salas con sanitarios propios, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y modernas instalaciones pensadas para garantizar la comodidad de docentes y estudiantes.

Acompañaron al gobernador el vicegobernador, Miguel Acevedo; el ministro del Interior, Darío Monteros; de Educación, Susana Montaldo; de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el fiscal adjunto, Raúl Ferrazano; la diputada Gladys Medina; el pro secretario de la Legislatura, Alejandro Martínez; los legisladores Javier Noguera, Carolina Vargas Aignasse, Leopoldo Rodríguez, Gerónimo Vargas Aignasse, Roque Tobias Alvarez; secretario de Relaciones Interinstitucionales, Daniel Herrera; el titular del IPLA Dante Loza,;concejales, comisionados comunales.

Jaldo subrayó que “hoy es otro logro producto del esfuerzo de muchas personas, porque estamos dejando habilitado el nivel inicial de esta escuelita 351, que había quedado con la obra paralizada. Tomamos la decisión de sanear las cuentas provinciales y priorizar la educación. Teníamos a los chicos y a los docentes divididos en distintos espacios, con padres que debían recorrer largas distancias. Ahora, casi 250 alumnos podrán compartir un mismo edificio, lo que significa organización, inclusión y mejores condiciones de aprendizaje”.

El mandatario destacó que "celebramos con toda la comunidad educativa, con docentes, familias y funcionarios. Agradecemos la paciencia de los padres y el compromiso de los docentes que sostuvieron la escuela en condiciones difíciles. Este es un momento de alegría y de unidad, porque con hechos concretos estamos demostrando que la educación es la base para el futuro de Tucumán”.

Acevedo destacó que “una vez más celebramos desde el gobierno de la provincia de Tucumán y cumpliendo con la palabra, de trabajar en estas áreas como es la educación, la salud, la seguridad. Y una vez más, hoy en Yerba Buena, inaugurando una escuela, estamos apostando al nivel inicial. La semana pasada estuvimos en La Florida, en el este de la provincia, también inaugurando una escuela de nivel inicial, hoy en el oeste, en Yerba Buena, en esta ciudad tan hermosa, pero donde el gobierno de la provincia mira de punta a punta esta provincia para dar respuesta a los tucumanos”.

Por su parte, Medina expresó: “Como docente, como mamá, feliz de celebrar con la familia de Yerba Buena que tengan la posibilidad de abrir las puertas a la educación a nivel inicial a estas salitas hermosas. Apostamos a la educación de nuestros niños”.

A su turno, Montaldo sostuvo que “en la previa del Día del Maestro celebramos esta inauguración que nos llena de orgullo. Aquí se ponen las bases de la educación de nuestros chicos, con juego, creatividad y desarrollo de la motricidad. Este edificio está preparado para el verano y el invierno, con ventiladores y aires acondicionados, porque siempre buscamos brindar las mejores condiciones a la comunidad educativa”.

Por su parte, la directora del Nivel Inicial, Graciela Rodríguez, expresó: “Hoy es un día de gratitud y felicidad plena. Este nuevo edificio garantiza el derecho a la educación desde la sala de tres años, ampliando nuestra institución y permitiendo que los niños cuenten con espacios adecuados para aprender y desarrollarse. La matrícula supera los 220 alumnos distribuidos en 10 secciones en ambos turnos, lo que también organiza y fortalece a nuestra comunidad educativa”. /Comunicación Tucumán