Zelensky habló con Milei y destacó su colaboración para lograr la paz

El presidente de la Nación, Javier Milei, estableció una comunicación este jueves con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky. Durante esta conversación, Milei expresó el apoyo de Argentina en las negociaciones que buscan alcanzar un armisticio entre Ucrania y Rusia, conflicto que se ha prolongado desde el año 2022.

Esta interacción se produjo pocas horas antes de un importante encuentro entre el líder ruso, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha manifestado su interés en la resolución del conflicto bélico.

Zelensky, a través de su cuenta oficial de X, compartió detalles sobre la conversación, mencionando: "Tuve una buena conversación con el presidente de Argentina. Por supuesto, hablamos de la situación diplomática. Le informé sobre los contactos recientes con nuestros socios y recalqué que nuestra postura es absolutamente clara: Ucrania necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables."

El mandatario ucraniano también resaltó la disposición de Milei para colaborar personalmente en la búsqueda de una solución pacífica. Además, Zelensky destacó que en el diálogo se abordaron aspectos relacionados con los "logros económicos de Argentina", haciendo especial hincapié en la "desregulación y la superación de la inflación" que ha enfrentado el país sudamericano.