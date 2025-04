Dengue en Tucumán: "Tenemos una estabilidad en la cantidad de casos"

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, encabezó el encuentro junto al subsecretario de Salud, doctor Marcelo Montoya, y al equipo de Epidemiología, donde se evaluó la situación actual de dengue, enfermedades respiratorias y sarampión, reforzando las acciones preventivas y de control en todo el territorio.

Durante el encuentro, el ministro brindó un informe detallado sobre el estado actual del dengue en la provincia. En ese marco, explicó: “Como todas las semanas en Tucumán, se analizó la región, el país y nuestra provincia. En cuanto al dengue, tenemos una estabilidad en la cantidad de casos. Hemos tenido 105 casos confirmados la semana pasada. En el sur de la provincia, prácticamente el 80 o 90% fueron detectados casa por casa, y eso habla del gran trabajo que viene haciendo nuestro personal: la Dirección de Epidemiología, las áreas operativas y programáticas, la Dirección de Salud Ambiental y también los gobiernos locales, intendentes y delegados comunales con sus equipos”.

A continuación, el ministro hizo un llamado a la comunidad para intensificar las medidas de prevención, al advertir que, tras las lluvias recientes y las altas temperaturas, es fundamental que cada habitante elimine cualquier recipiente que pueda acumular agua y convertirse en criadero de mosquitos. Además, instó a aprovechar el fin de semana largo para reforzar estas acciones y así evitar la propagación del dengue.

En cuanto a la situación de enfermedades respiratorias, Medina Ruiz comentó: “Con enfermedad tipo influenza hay una aparición de algunos brotes de gripe A, fundamentalmente. Por eso recomendamos a la población que tenga la indicación, los mayores de 65 años, personas con enfermedades de base, niños entre 6 y 24 meses y embarazadas que se vacunen contra la gripe. La vacuna está disponible y queremos adelantar que este jueves vamos a vacunar en el vacunatorio de la Familia, de 9 a 14 horas”.

Seguidamente, se refirió al estado de los cuadros respiratorios en niños: “Con bronquiolitis hay una estabilización de casos. No hay un aumento, pero sí se ven más cuadros respiratorios en niños pequeños y en niños un poco más grandes, asociados al cambio de tiempo, al fresco de la mañana y también a la disminución de la ventilación”.

En ese sentido, brindó recomendaciones concretas para evitar la propagación de estas enfermedades: “Es muy importante que un niño con un cuadro respiratorio infeccioso no concurra al colegio o a la escuela. Un adulto con síntomas debe colocarse un barbijo, mantener la higiene de manos para no contagiar a otros. También sugerimos que los adultos mayores que no se quieren contagiar, o no pueden hacerlo por tener alguna enfermedad de base, utilicen barbijo, sobre todo si van a estar en lugares cerrados o en colectivos con ventanillas cerradas donde alguien pueda estar tosiendo”.

Más adelante, el ministro abordó la situación del sarampión en el país y explicó que en la ciudad de Buenos Aires se confirmaron 19 casos, con evidencia de circulación viral comunitaria, lo que implica la aparición de contagios sin nexo epidemiológico claro. Señaló que, si bien los primeros casos estaban vinculados a una misma familia y a sus contactos estrechos, actualmente la transmisión ya se produce en forma comunitaria. En ese contexto, advirtió que, debido al flujo constante de viajeros entre Buenos Aires y Tucumán, existe una alta probabilidad de que se detecten casos en la provincia. Por ese motivo, subrayó la importancia de realizar una consulta médica inmediata ante la presencia de fiebre alta, erupción cutánea, congestión nasal, conjuntival o bronquial, ya que el sarampión debe ser considerado dentro de los diagnósticos diferenciales.

A su turno, la directora de Epidemiología, doctora Romina Cuezzo, ofreció un panorama actualizado a nivel nacional y provincial. En primer lugar, señaló: “Actualmente se notificaron 19 casos de sarampión en el país: 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 9 en la provincia de Buenos Aires. Ante esta situación es importante reforzar la vigilancia y notificación oportuna de casos de enfermedad febril exantemática (EFE), así como el control y refuerzo de las inmunizaciones”.

En cuanto a los cuadros respiratorios, la directora de Epidemiología, doctora Romina Cuezzo, señaló que se registraron casos de enfermedad tipo influenza (ETI) esperados para la época, y precisó que actualmente se observa una co-circulación del virus influenza A junto a otros virus respiratorios.

Finalmente, subrayó la continuidad del trabajo articulado: “Se sostienen las acciones de vigilancia y control por parte de la Dirección de Epidemiología, la Dirección de Salud Ambiental y los equipos de las Áreas Programáticas, con el objetivo de contener y monitorear la situación sanitaria en la provincia”.

La reunión contó además con la participación de la doctora Silvana Miranda, jefa del Departamento de Vigilancia de la Dirección de Epidemiología, la doctora Dive Mohamed, directora general de Gestión Sanitaria, y la licenciada Rita Ivanovich, junto al equipo técnico del área. /MSPT