“Tucumán se perfila como faro de la salud en Argentina”

El responsable de la cartera Sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz, expresó: “El doctor Mario Palermo es un ser humano increíble, muy capaz, formado y conocido en el mundo, con trayectoria internacional, que con mucha generosidad nos acompaña nuevamente y nos está apoyando para esta conformación dentro de la Red Nacional de un nodo en la provincia de Tucumán que sea referente a nivel nacional y eso nos llena de orgullo”.

Palermo destacó la armonía de trabajo entre los médicos, las autoridades de la Facultad de Medicina, el Siprosa y el PRIS, lo que, según él, beneficia a la provincia, a los pacientes, a la educación médica y significa un paso importante para Tucumán.

“La implementación de las nuevas tecnologías presentadas en congresos internacionales, como el caso del Congreso Mundial de Medicina Fetal en Praga, organizado por el profesor Kypros Nicolaides, y con la presencia de varios expertos en la materia, clave en el campo de la medicina fetal, es rápidamente adoptada en Tucumán. Esto se debe al entusiasmo de los jóvenes profesionales y a la apertura de los médicos con más experiencia, además de una postura ministerial que acompaña a estos avances”, destacó.

Siguiendo esta línea el especialista destacó que se planean iniciativas en simulación médica, con contacto con expertos de Canadá en robótica, para evitar el uso de pacientes como simuladores. Subrayó la importancia de no descuidar los primeros niveles de atención, especialmente en áreas con más necesidades.

“Tucumán es el faro de la salud nacional, y tiene el potencial de convertirse en un referente magnifico en cuanto a la salud materno infantil. Estoy seguro que, en un par de años, esta provincia va a resaltar todo lo que hacen cuanto a la docencia, la investigación, la asistencia, la coordinación de los distintos niveles de atención desde el primer nivel de atención, la tarea de los agentes sociosanitarios, las enfermeras, las obstétricas, el cuerpo médico y los directivos», remarcó.

El doctor Palermo concluyó agradeciendo la oportunidad de compartir sus proyectos y planes para la provincia, reafirmando su compromiso de seguir colaborando en el futuro. /MSPT