9 beneficios del juego al aire libre para los niños

Todos los expertos coinciden en que el juego es fundamental para el desarrollo del niño. Jugar en casa es perfecto para desarrollar algunas habilidades, pero el juego fuera de casa es genial para que hagan ejercicio y mejoren su estado de ánimo. Estos son solo dos de los beneficios del juego al aire libre para los niños, ¿quieres conocer más?

Cuáles son las ventajas del juego al aire libre para los niños

Cuando juegan al aire libre los niños ejercitan su cuerpo y su mente. El juego en el exterior activa todos los sentidos y mantiene a los niños sanos. Aquí tienes algunas razone por las que debemos, como padre, fomentar el juego al aire libre:

1. Les permite ejercitarse

El juego al aire libre permite al niño correr, saltar, brincar y moverse con una libertad que no tiene dentro de casa, donde el movimiento está más limitado. Practicar deporte es una de las actividades más beneficiosas para adultos y niños, ya que no solo permite estar en forma, sino que libera endorfinas y aporta una sensación de bienestar. Cuando los niños pequeños disfrutan de los juegos al aire libre, su actividad física aumenta y su energía y resistencia son mayores a lo largo del día. No solo notarás una mejora en su estado de ánimo, sino también un aumento en su estado físico e inmunidad ante las enfermedades.

2. El juego al aire libre reduce el sedentarismo infantil

Según las estadísticas, los niños pasan cada vez más tiempo sentados jugando con dispositivos electrónicos. El juego al aire libre permite luchar contra esos datos y la gran cantidad de problemas de salud asociado a la falta de movimiento. Además, les permite absorber más vitamina D, presente principalmente en el sol que obtenemos cuando estamos al aire libre.

3. Fomenta el aprendizaje

Jugar fuera de casa, en el exterior, es una forma genial de mejorar las habilidades de aprendizaje en la infancia. Y es que, el entorno al aire libre proporciona un escenario perfecto donde aprender un sinfín de cosas, entre ellas, mejorar las habilidades sociales al relacionarse con otros niños. El juego en grupo puede ayudar a los niños a aprender lecciones para la vida que no aprenderán solo en los libros o en el aula. De hecho este aprendizaje que realizan en el parque, en la calle o en la montaña se fijará en su memoriaya que es un tiempo disfrutado.

6. Despierta la curiosidad y la creatividad infantil

7. Jugar al aire libre mejora la capacidad de atención de los niños

Uno de los principales beneficios de jugar al aire libre y pasar tiempo en la naturaleza es la mejora de la capacidad de atención, algo muy beneficioso para aquellos nios que padecen un trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). También se sabe que jugar al aire libre mejora el rendimiento en la escuela. Los niños han de esforzarse por ponerse a la altura en los deportes al aire libre, lo cual requiere de gran concentración.

8. Aumenta los niveles de felicidad

Según las investigaciones, estar al aire libre hace felices a las personas. Seguro que tú mismo has comprobado como, tras un día de estrés y trabajo intenso, salir a la calle a pasear ha supuesto una gran satisfacción. La belleza de la naturaleza, la luz del sol y el aire limpio estimulan las hormonas felices dentro del cerebro, las endorfinas, y esto resulta en una elevación del estado de ánimo.

De hecho, si notas que tu hijo está irascible, estresado, frustrado o tiene mucha energía acumulada, una de las mejores medicinas es salir a jugar a la calle.

9. Desarrolla habilidades motoras finas y gruesas

El juego al aire libre ofrece a los niños una variedad de objetos con los que jugar, lo que les ayuda a desarrollar y mejorar sus habilidades motoras finas y gruesas. Ya sea trepando a un árbol o al columpio, construyendo un castillo de arena en el arenero, jugando a la rayuela o a carreras con amigos, el niño está desarrollando sus habilidades motoras, tano las finas (aquellas que realiza con las manos), como las gruesas (sentido del equilibrio y control del cuerpo).

Consejos para el juego al aire libre con los niños

Aunque el juego en el exterior tiene un sinfín de beneficios, también es importante saber gestionarlo para evitar algunos problemas:

- Hay que lograr un equilibrio entre el juego al aire libre y el estudio para que no interfiera sobre el rendimiento escolar.

- Jugar al aire libre a pleno sol en un verano caluroso puede resultar perjudicial sin protección solar o gorro, así como en invierno es importante llevar la ropa y calzado adecuado.

- Si tus hijos van a jugar en una zona recreativa, comprueba que los columpios están en buen estado antes de dejarle que suba en ellos,así como que en el suelo no hay restos de basura o algún cristal roto que pueda dañarles.

- Los niños pueden entrar en contacto con extraños cuando están al aire libre. Por lo tanto, debes hablar con tu hijo sobre los extraños.

- La hidratación es importante. Lleva una botellita de agua para que pueda hidratarse mientras juega.