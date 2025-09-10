Alerta ANMAT: retiro del mercado de reconocido queso cremoso por problemas de seguridad

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición nacional de la elaboración, fraccionamiento y comercialización del Queso Cremoso, marca Quesos y Lácteos La Agustina mediante la Disposición 6693/2025, que abarca cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, al considerar que el producto utiliza autorizaciones sanitarias inexistentes, carece de registros de establecimiento y de producto y exhibe en su rótulo números de registros falsos, condiciones que lo califican como ilegal y constituyen un riesgo para la salud pública.