Avión sanitario: realizaron el traslado de dos pacientes pediátricos

Siguiendo los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, en la jornada de este jueves se concretó una nueva evacuación aérea sanitaria, destinada a garantizar la atención de pacientes pediátricos que requieren estudios y tratamientos de alta complejidad.

En esta oportunidad, una niña de 10 años fue trasladada desde el Hospital del Niño Jesús hacia el Hospital Garrahan, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La derivación fue indicada por su médica tratante debido a un diagnóstico de hipersensibilidad a micobacterias con sospecha de hipercalcemia en estudio. La paciente viajó acompañada por su madre, quien recibió asesoramiento y contención por parte de la División de Servicio Social del Siprosa. Asimismo, se coordinó con el Servicio Social de Casa de Tucumán para brindarle alojamiento al momento del alta, además del acompañamiento y seguimiento correspondientes.

En el vuelo de regreso, la aeronave trajo de vuelta a un niño de 6 años que había sido derivado oportunamente por el Hospital del Niño Jesús. El pequeño viajó junto a su madre para continuar con el control de una patología que requiere tratamiento y reconstrucción facial.

El operativo contó con la participación de la doctora Patricia Villagra y la licenciada en enfermería Guadalupe Soria, junto a los comandantes Efraín Leccese y Pastor Bustos, quienes llevaron adelante la misión con compromiso y profesionalismo. /MSPT