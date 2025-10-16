Cómo quitar la papada con yoga facial: rutina paso a paso y consejos de una especialista

La especialista Maiko Tahara, reconocida por difundir el yoga facial en España, compartió una rutina sencilla y efectiva para reducir la papada sin necesidad de cirugías ni tratamientos invasivos. Este tipo de ejercicio se volvió una tendencia entre quienes buscan mejorar su apariencia de manera natural, acompañando hábitos saludables como una buena alimentación, actividad física regular y mejorar su salud.

El yoga facial trabaja los músculos del rostro con movimientos específicos que ayudan a tonificar, mejorar la circulación y liberar tensiones acumuladas. Según Maiko, practicarlo de forma constante puede aportar grandes resultados: desde eliminar la flacidez y aliviar el bruxismo hasta definir el contorno facial y levantar los pómulos. En su cuenta de Instagram (@yoga_facial) comparte videos donde enseña paso a paso cómo realizar estos ejercicios.

Cómo quitar la papada con yoga facial

Uno de los más populares es el que apunta directamente a la papada. Para hacerlo, solo necesitás recostarte en la cama dejando que el cuello quede cerca del borde y la cabeza levemente colgando. Con la boca abierta, llevá la barbilla hacia el pecho, sosteniendo unos segundos antes de volver a la posición inicial. Si lo practicás a diario, junto con una rutina saludable, notarás cómo la piel del cuello se vuelve más firme y tonificada.

Sin embargo, Maiko aclara que no todas las personas pueden realizar este ejercicio. Quienes tengan problemas cervicales o sientan incomodidad desde el primer intento deberían evitarlo y optar por otros movimientos más suaves que también comparte en sus redes. La clave está en escuchar el cuerpo y avanzar de manera gradual.

Para hacerlo correctamente, seguí estas indicaciones:

Acostate boca arriba con la cabeza apenas colgando del borde de la cama.

Estirá los brazos a los costados del cuerpo.

Abrí la boca y apoyá la lengua en el paladar.

Exhalá por la nariz mientras levantás la cabeza, llevando la pera hacia el pecho.

Volvé despacio a la posición inicial y, cuando la cabeza quede bien abajo, inhalá.

Repetí el movimiento unas 30 veces, manteniendo siempre la lengua pegada al paladar. Ajustá la velocidad a tu propio ritmo y detené el ejercicio si sentís mareo o tensión. Con constancia y cuidado, el yoga facial puede convertirse en tu mejor aliado para redefinir el cuello y eliminar la papada de forma natural.