El cuidado personal incluye todas las partes del cuerpo y si bien muchas personas tal vez no les den importancia, estar atentos a nuestras uñas es importante: si la alimentación que llevamos no es la adecuada, pueden debilitarse y romperse. Si notamos que las uñas se ven quebradizas o sin brillo, podría ser señal de que necesitamos empezar a incorporar a la dieta alimentos con las vitaminas adecuadas.

“Al igual que con la piel, las uñas pueden indicar posibles problemas de salud subyacentes”, afirma la médica estadounidense Brynna Connor, quien añadió que cambios en el color de las uñas, padrastros, vetas y/o manchas blancas, uñas quebradizas y delgadas, uñas en forma de cuchara y líneas horizontales amarillas son aspectos a tener en cuenta.

También indicó que, aunque no siempre, hay casos en los que cualquiera de las afecciones de las uñas puede estar relacionada con otros problemas de salud, como infecciones por hongos e incluso problemas graves como enfermedades cardíacas, cirrosis hepática, enfermedades renales e incluso melanoma y recomienda visitar a un especialista en esos casos.

Si un paciente busca mejorar la salud de las uñas, generalmente recomienda abordar las posibles deficiencias mediante la dieta antes de probar suplementos porque los mismos suelen aislar la vitamina o el mineral específico. A la vez, afirmó que las vitaminas y los minerales de los alimentos integrales también son más biodisponibles, lo que significa que el cuerpo puede absorber y utilizar mejor los nutrientes que los que se ingieren como suplementos.

Las vitaminas y minerales que fortalecen las uñas

Hay algunas vitaminas y nutrientes presentes en determinados alimentos que ayudarán a que las uñas luzcan fuertes y sanas, entre los que se destacan