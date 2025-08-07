La variante XFG del COVID-19, conocida popularmente como Stratus o “Frankenstein” por ser el resultado de la recombinación de dos linajes de Ómicron, fue detectada en Argentina, según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) que publica semanalmente el Ministerio de Salud.

XFG es el resultado de la recombinación de las subvariantes LF.7 y LP.8.1.2 de Ómicron, un proceso que fue comparado en varios medios internacionales con la creación del “monstruo” de Mary Shelley, por su naturaleza híbrida, de ahí deriva la denominación popular de “Frankenstein”.

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como las autoridades sanitarias nacionales coinciden en que “el riesgo adicional para la salud es bajo”.

Esta recombinación genética, frecuente en la evolución del SARS-CoV-2, permite que el virus adquiera nuevas características y, en ocasiones, ventajas adaptativas que favorecen su diseminación.

La OMS incluyó a Ómicron XFG en la lista de “variantes bajo monitoreo” (VUM) debido a su rápida expansión en Asia, Europa y América Latina, aunque hasta el momento no se observó un aumento en la gravedad de los cuadros clínicos asociados.

En ese sentido, el reporte epidemiológico indicó que esta subvariante no representa mayor transmisibilidad o peligro: “No hay informes que sugieran que la gravedad de la enfermedad asociada sea mayor en comparación con otras variantes circulantes", detalla el boletín.

El monitoreo internacional muestra que XFG ya fue reportada en al menos 38 países. Desde fines de mayo hasta fines de junio, la proporción global de XFG aumentó de 7,4 % a 22,7 %, con incrementos notables en el Sudoeste Asiático, Europa y América, especialmente en Brasil.

En países del sudeste asiático, donde XFG alcanzó las mayores proporciones, se registraron aumentos en casos y hospitalizaciones, pero sin evidencia de cuadros más severos en comparación con otras variantes circulantes, señala el reporte epidemiológico nacional.

El infectólogo Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, describió: “Esta variante nueva, que es la que se llama Stratus o Frankenstein, viene circulando hace un tiempo, estuvo en Europa fuertemente, en España, ya estaba en Canadá, y en Brasil también, donde hoy tiene un alto porcentaje de circulación. Era de esperar que llegue a Argentina.”

Tres casos de la variante “Frankenstein” en Argentina

El BEN detalla que los casos de la variante XFG se detectaron durante las semanas epidemiológicas 26 y 27 en muestras analizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia de SARS-CoV-2, Influenza y otros virus respiratorios — Servicio Virosis Respiratorias del INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”— , con la colaboración de la Red Nacional de Virus Respiratorios.

En total, se identificaron tres casos de XFG entre las 164 muestras secuenciadas provenientes de 14 jurisdicciones argentinas, en un contexto donde la circulación de COVID-19 se mantiene baja y predominan otras variantes de Ómicron, como LP.8.1 y XEC.

La información, actualizada al 31 de julio de 2025, subraya que la vigilancia genómica sigue siendo una herramienta clave para la detección temprana de nuevas variantes, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional.

El texto del informe describe: "En Argentina, la situación actual de variantes de SARS-CoV-2 se caracteriza por una circulación exclusiva de la variante Ómicron. En relación a esta, se verifica un predominio de las variantes LP.8.1 y XEC. Además, se registran casos de variantes KP.3.1.1, KP.3 y JN.1".

Durante las semanas 26 y 27 se detectaron casos de la variante Ómicron XGF clasificada recientemente como VUM, con bajo riesgo adicional para la salud pública a nivel mundial.

El doctor Teijeiro subrayó que “como estas variantes vienen de la combinación de la mezcla genética de distintas variantes de ómicron. Entonces, todos aquellos que hemos tenido contacto con el virus o estamos vacunados, tenemos cierta protección. No es de riesgo, salvo en las personas, como siempre insistimos, que tienen patología persistente o los adultos mayores, por ejemplo”.

Cuáles son los síntomas de la variante XFG

Uno de los aspectos clínicos más llamativos de la variante Ómicron XFG es la aparición frecuente de ronquera o afonía, un síntoma que puede permitir a los médicos diferenciarla de otras variantes.

Además de la disfonía, los pacientes pueden experimentar fiebre, dolor de garganta, tos seca, fatiga y malestar general, síntomas habituales en las infecciones por SARS-CoV-2. Teijeiro explicó que XFG no genera una sintomatología más grave, aunque puede provocar “disfonía e inflamación de la laringe” más rápidamente.

“Las personas vacunadas tienen un caudal de anticuerpos que los protege. Por eso nosotros desde hace ya largo tiempo venimos insistiendo, que la vacuna debe ser actualizada independientemente de la cantidad de dosis que se tenga”, afirmó al medio Infobae el infectólogo y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba Hugo Pizzi.

La evolución permite que el virus adquiera nuevas características y ventajas adaptativas.

El experto en epidemiología agregó que “quienes están vacunado pueden tener algún signo o síntoma leve, pero no va a derivar en cuadros graves. De todos modos, todavía hay gente que está internada, no por Frankestein o Stratus, sino por otras variantes, pero son personas sin vacunación, lo mismo que todas las enfermedades respiratorias que vemos un aumento".

“Como sigue circulando el virus, debemos respetar los calendarios de vacunación. Aquel que no tenga un refuerzo en el último año y tenga riesgo, debe vacunarse. Hoy tenemos vacunas que justamente están basadas en la variante JN.1, que son sumamente protectoras para esta variante que está circulando. Así que usémoslas como corresponde", enfatizó Teijeiro.

"Olvidémonos cuántas dosis tenemos y consultemos con el médico. Si hace más de un año que no nos hicimos un refuerzo, debemos vacunarnos", insistió.

Notificación de Variantes de Interés al Sistema Nacional de Vigilancia SNVS2.0

Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, la Variante de Interés (VOI) y las 6 Variantes bajo monitoreo (VUM) se encuentran incorporadas a las categorías en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud de Argentina, dentro del listado de resultados de laboratorio en el Evento “Vigilancia genómica de SARS-CoV-2”: