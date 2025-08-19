La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó sobre la aparición a simple vista de lo que parecieran “gusanos” en unidades del tomate triturado marca Marolio.

Tras su evaluación microscópica, se sospecha que se trate de Microstomum sp., un organismo pluricelular que no corresponde encontrarse en alimentos.

La ANMAT, en carácter preventivo, notificó que el municipio de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, recibió alertas de familias que, a través del sistema de distribución en escuelas, habían encontrado unidades del producto con posibles organismos invasores.

Luego, el análisis microscópico apuntó a que el hallazgo correspondería a Microstomum sp., un organismo que no forma parte del contenido habitual del tomate triturado.

El producto en cuestión es el tomate triturado libre de gluten de la marca Marolio, en envase de 500 g, lote L25114, con fecha de vencimiento abril de 2027, elaborado por MAROLIO S.A., con sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y producto originario de la provincia de Mendoza.

Medidas recomendadas

El Instituto Nacional de Alimentos informó el incidente ante las autoridades sanitarias de la provincia de Mendoza, donde se elabora el producto, y de la provincia de Buenos Aires (DIPA), a fin de investigar el hecho y coordinar las acciones correspondientes.

Las recomendaciones impartidas son claras y están centradas en la protección del consumidor:

Para los consumidores que tengan en su domicilio unidades del lote afectado: no consumir el producto y comunicarse de inmediato con la autoridad sanitaria local —municipal o provincial— para recibir indicaciones adecuadas.

Para quienes comercializan el producto: cesar de inmediato su venta y contactarse con el proveedor para gestionar el retiro del lote afectado.

Detalles clave del producto afectado

Característica Información

Marca: Marolio (tomate triturado libre de gluten)

Presentación: 500 gramos

Lote: L25114

Fecha de vencimiento: Abril de 2027

Elaborado por: MAROLIO S.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Producto de: Mendoza

Elaborado por MAROLIO S.A., Empedrado 2571, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza.

¿Qué es Microstomum sp.? ¿Es peligroso?

Microstomum sp. es un organismo microscópico del grupo de los platelmintos aplanos, comúnmente encontrados en ambientes acuáticos o húmedos, con cuerpos diminutos y planos.

No hay datos que demuestren que estas especies sean patógenas para humanos, pero su presencia en un alimento industrializado es claramente inusual y motivo de preocupación. En este contexto, la ANMAT optó por una medida precautoria, priorizando la seguridad del consumidor y evitando riesgos adversos.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Revisar si tienen en su hogar tomate triturado Marolio de 500 g, lote L25114, con fecha de vencimiento abril de 2027.

En caso afirmativo, abstenerse de consumirlo inmediatamente.

Contactar a la autoridad sanitaria local para conocer cómo proceder con la devolución o disposición segura del producto.

Compartir la información con familiares y conocidos, especialmente si se trata de productos distribuidos en escuelas u hogares.