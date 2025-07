Día Mundial de la Hepatitis: historias de superación y esperanza

Como cada año el 28 de julio es la fecha escogida para sensibilizar a nivel global sobre la hepatitis vírica, una inflamación del hígado que causa enfermedad hepática grave y cáncer de hígado. Pacientes en tratamiento por hepatitis B cuentan su historia y concientiza sobre la patología.

María Eugenia Figueroa tiene 43 años y comentó que hace 10 fue diagnosticada con diabetes: “Había días en los que no me sentía bien, me desvanecía y estaba decaída, me tomaba los valores de azúcar y eran muy altos, entonces fui a mi doctora, ella me mandó a hacer los controles que se hacen de rutina para detectar diabetes y salieron además los valores muy altos con respecto al hígado”.

En ese momento indicaron estudios más profundos a María Eugenia, quien dio hepatitis C positiva. “Yo soy de Famaillá, vine recomendada del hospital y comencé a hacerme los estudios y a recibir atención de las doctoras Lucena y Serrano. Al mes me entregaron los resultados y estaba con una hepatitis C crónica, todo el proceso de diagnóstico fue un trabajo íntegro de los profesionales de la salud pública. Hice el tratamiento por 12 semanas gracias al estado que lo pudo solventar porque es carísimo”, contó.

La Hepatitis C que se detectó en María Eugenia era asintomática y luego de recibir el tratamiento regresó al hospital a analizar su carga viral, para ver si el virus ya desapareció: “Yo recomiendo a todos hacerse un control, aunque sea una vez al año, porque uno desconoce muchas veces sobre este tema y uno podría adquirir esta enfermedad por transmisión sexual, por transfusión de sangre. Aquí la atención es muy buena, yo estoy muy agradecida porque desde el primer momento que puse un pie en este hospital me atendieron excelente”.

Martín Acuña tiene 61 años, cuando estaba próximo a cumplir 50 sufrió un desmayo y se despertó desorientado en una clínica: “Me desperté a los 3 días en terapia y me comunicaron que mi estado de salud era muy delicado, tenía una hemorragia digestiva, hepatitis C y me quedaban 2 años, yo no entendía nada, hacía 3 meses venía de correr una carrera de aventura en la Cordillera, me hacía todos los análisis cada año y siempre estaba perfecto, me alimentaba para eso, tomaba vitaminas, no fumaba y, de repente, me encontré con ese panorama”.

Acuña viajó a Buenos Aires a buscar alternativas, pero todos los estudios coincidieron con la desoladora perspectiva que descubrió en Tucumán: “Empecé a hacer las cosas para entrar en una lista de espera para trasplante de hígado, algo que no es tan fácil tampoco, me decidí de igual forma a aprovechar esos dos años para pelearla, para seguir, yo tengo una hija de 20 y un hijo de 15 años, así que tenía mis motivos para seguir empujando y me ofrecieron un tratamiento experimental”.

“El doctor Carbonetti, la doctora Cecilia Juan Ramón y la doctora Claudia Lucena son los profesionales que me han tratado en los distintos momentos que atravesé por esto, los tratamientos son carísimos y que te digan que te lo van a dar gratis, no hay palabras. Dios me ha puesto en el momento, el lugar y en las manos de las personas correctas, siempre he estado agradecido de lo que han sido conmigo los médicos, los enfermeros y por eso creo que cuidarse es una forma de colaborar y de mostrar gratitud con todo lo que hace el sistema de salud”, manifestó Martín.

La jefa de la Unidad de VIH, ITS y Hepatitis Virales, doctora Claudia Lucena, destacó que, a través de estas dos historias los pacientes se constituyen en hitos de la salud pública y de todos los profesionales que la componen: “Detectar la enfermedad ante una complicación no sería lo ideal. Por eso para la campaña de este año estamos promocionando el acceso a diagnóstico en todos los servicios que tienen laboratorio, con pruebas rápidas que se hacen a partir de una extracción de sangre en la provincia”.

“Convocamos a todos los que nunca se han hecho una prueba de hepatitis a que se hagan de hepatitis B y C, que son las que llevan a la cronicidad, que aprovechen para vacunarse a aquellas personas que no se han vacunado nunca para hepatitis B y a que no se olviden de las vacunas durante el embarazo, tanto la embarazada como la pareja, porque es una infección prevenible con vacuna, que además previene el cáncer primario de hígado y todas las complicaciones”, refirió a la vez que concientizó a nivel mundial cada 30 segundos fallece una persona a causa de las complicaciones de las hepatitis virales. /MSPT