Durante toda la semana habrá Operativo de Vacunación en la peatonal Muñecas

El integrante de la Brigada de Vacunación, Hassen Gosne, brindó detalles sobre la actividad que se escogió emplazar en plena peatonal Muñecas, con todas las vacunas a disposición para captar la alta concurrencia de gente que transita a diario el centro tucumano.

Como lo dispone el gobierno de la Provincia, en la persona del contador Osvaldo Jaldo y el Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, se refuerza la cobertura de la población con diferentes campañas y operativos.

“Estamos otra semana más dando continuidad al operativo de vacunas por medio del cual ofrecemos cobertura con dosis antigripales, de vacunas contra la hepatitis B, antitetánica, contra dengue y Covid y en general con todas las vacunas de calendario. La actividad se realiza de lunes a viernes, de 9:00 a 12:30 horas y es muy importante para estar prevenidos por ahora, especialmente ante los cambios de temperatura que influyen en la salud”, definió.

Siguiendo esta línea Gosne concientizó acerca de la importancia de continuar recibiendo las vacunas correspondientes ya que existe la falsa creencia de que, en temporada de calor, las enfermedades respiratorias disminuyen: “El calor no erradica la gripe, es un virus que sigue circulando, así que tenemos que estar protegidos todos los años con una dosis de antigripal. Todo el mundo puede vacunarse, solo tienen que acercarse a peatonal y podemos ingresar al sistema y fijarnos qué vacuna les hace falta”.

“La gente siempre nos acompaña, la semana pasada tuvimos una afluencia de aproximadamente entre 300 a 400 personas por día. Esta semana sigue viniendo la gente a vacunarse, hasta ayer 202 dosis y actualmente las vacunas que más se están aplicando son la antigripal y la vacuna contra dengue, por eso una vez más invitamos a la gente a vacunarse, no hace falta ningún requisito, nada más que saber su DNI, aquí estaremos hasta el viernes de esta semana”, concluyó. /MSPT