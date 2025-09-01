Durante toda la semana habrá un Operativo de Vacunación en la Peatonal

Con el objetivo de facilitar el acceso a la vacunación, se instaló un operativo de salud en la peatonal, en un lugar vital para que la comunidad pueda acercarse y completar sus esquemas de vacunación sin mayores demoras.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, forma parte de una estrategia de salud que fue impartida por el gobierno provincial, a cargo del gobernador, Osvaldo Jaldo, quien prioriza la prevención y la salud de toda la población.

El objetivo de la actividad es claro, ubicar los puntos de vacunación en zonas de alta concurrencia. De esta manera, las personas que están realizando trámites o yendo a sus trabajos pueden aprovechar unos minutos para colocarse las vacunas y no dejar pasar la oportunidad de protegerse y proteger a sus familias. Estarán apostados toda la semana aplicando segundas dosis y también se encuentran disponibles las vacunas del calendario regular y la antigripal.

Sobre esto, el ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, comentó: “Estamos vacunando en la peatonal, en todos los nodos de la provincia y hoy también en el Complejo Belgrano ya que se encuentran entregando el boleto gratuito para los jubilados. Todas las oportunidades son buenas para salvar vidas y protegernos de hacer una enfermedad grave colocándonos la vacuna. Tenemos disponible vacuna contra la gripe, contra la neumonía, el Covid, el dengue”.

Y añadió: “Estamos haciendo control de presión arterial y de glucemia para aquellas persona con dudas sobre diabetes o alguna otra enfermedad. Una vez más nos ponemos a disposición de la población que más lo necesita como los adultos mayores”.

Por su parte el titular de Inmunizaciones, doctor Miguel Ferre Contreras, contó que están desarrollando un operativo de vacunación en la peatonal con el objetivo de vacunar sobre todo contra el dengue.

“Estamos en una situación epidemiológica favorable y este es el momento para iniciar o completar los esquemas, además hemos traído la vacuna antigripal ya que nunca es tarde para recibirla. Es importante destacar que estos operativos están diseñados para que empecemos a pensar de nuevo en el dengue, es por ello que desde la semana pasada estamos desarrollando operativos en toda la provincia junto a la Dirección de Salud Ambiental con operativos de descacharreo y concientización en diferentes barrios”, destacó.

“Quedemos instar a la población que aproveche la oportunidad y no deje de pasar estos momentos que implican estar circulando en la vía pública y llevarse de manera gratuita una vacuna segura y eficaz. Estaremos durante toda esta semana de 9:00 a 12:30 horas por toda esta semana y la siguiente, dependiendo de la demanda de la población”, dijo Ferre Contreras.

Testimonios:

Guillermo José, contó: «El viernes vine y me dijeron que iba a estar el operativo y me aconsejaron sobre traer el carnet y el DNI, afortunadamente me pusieron lo que me faltaba y fueron tres vacunas en total. Estoy muy agradecido ya que me atendieron muy bien es totalmente gratuito y recomiendo a todos que se acerquen”.

Al ser consultado sobre la importancia de la vacunación, Páez dijo: «Los adultos mayores debemos cuidarnos mucho y tratar de seguir adelante protegiendo nuestra salud», afirmó.

Orlando, quien se encontraba en el centro realizando trámites y se encontró con el puesto de salud y comentó: «Está muy buena la iniciativa, sirve para la gente ya que está cerca de todo y es una gran ventaja poder vacunarse mientras se realizan otras diligencias”. Orlando se puso la vacuna antigripal y valoró la atención recibida.

Además, hizo un llamado a no tener miedo y a aprovechar las iniciativas del Ministerio de Salud. «No tengan miedo y que aprovechen que el Ministerio de Salud está haciendo esto, ya que nos facilita a todos, la colocación de las vacunas y es accesible para todos sin ningún costo”.

Rosa, una vecina de la capital, quien se había acercado al centro para retirar sus anteojos, aprovechó la oportunidad para vacunarse. “Vi que estaba el puesto de vacunación y me acerqué ya que es muy cómodo el hecho de no trasladarse a otro lugar y que te puedan colocar la vacuna mientras uno está haciendo un trámite”, comentó.

Además de la conveniencia, Rosa destacó que no tuvo que gastar dinero ni tiempo extra en transporte para acceder al servicio de salud. Se vacunó contra la gripe, después de que los profesionales de la salud revisaran su carnet y se aseguraran de que le correspondía la dosis. “Estoy muy satisfecha con la iniciativa y agradezco que se realicen estos operativos en lugares tan accesibles para los ciudadanos”, cerró. /MSPT