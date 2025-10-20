Una joven de 20 años, oriunda de Aguilares, fue sometida en julio a una cirugía de alta complejidad en el Hospital Centro de Salud tras presentar una grave afección de la válvula mitral durante su embarazo de 26 semanas. Tras ser evaluada en esa institución, la paciente fue referida primero al Hospital de Concepción y luego a la Maternidad y Centro de Salud por la progresión de su cuadro cardiológico.

Debido a una descompensación severa se decidió realizar una cesárea de urgencia en horario vespertino, con un equipo completo de ginecobstetras y neonatólogos presentes. El recién nacido, un varón de 840 gramos, fue trasladado de inmediato a la Neonatología de la Maternidad en una unidad de traslado neonatal, donde permanece en estado crítico.

Los equipos médicos destacaron el trabajo interdisciplinario y la articulación entre hospitales para enfrentar la urgencia. Nueve días después del parto, y tras una evolución posoperatoria favorable, se produjo el reencuentro entre la madre, identificada como Celeste Córdoba, y su hijo, bautizado Noah.

El gobernador Jaldo visitó esta mañana la Maternidad, dialogó con los profesionales implicados y acompañó el encuentro. “Había que resolver una cuestión cardiológica y, al mismo tiempo, un embarazo de solo seis meses. ¿Salvamos a la mamá, al bebé o a los dos? Los médicos tomaron la mejor decisión y salvaron ambas vidas”, expresó el mandatario.

Durante la visita, el gobernador también afirmó: “Pudimos hablar con la mamá y con la abuela. Noah está mejorando, y pronto podrá reunirse con su familia en Aguilares”. Jaldo subrayó que el caso, de gran repercusión nacional por su complejidad, constituye una demostración del rol activo del Estado y de un sistema de salud provincial preparado para salvar vidas. El funcionario conversó con los equipos de ambas instituciones y reconoció el esfuerzo conjunto del personal sanitario.

Celeste, visiblemente emocionada, agradeció la atención recibida y la presencia del gobernador. “Hoy tuve el privilegio de conocer al gobernador y contarle mi historia porque sé que él estuvo al tanto de mi situación y la de mi hijo”, dijo. En sus declaraciones también destacó el acompañamiento del Ministerio de Salud: “En todo momento, el Ministerio de Salud estuvo presente en cada detalle de mi operación y el día a día de bebe Noah, que hoy pesa 3.500”.