El Gobernador recibió a Ricardito, el niño de Catamarca que fue salvado por el sistema de salud tucumano

Este jueves, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió en Casa de Gobierno a Ricardito, un niño de seis años proveniente de Santa María, Catamarca. El pequeño había sido trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital del Niño Jesús tras sufrir un grave accidente vial que le causó un traumatismo cerrado de abdomen y una significativa hemorragia interna. La rápida intervención del equipo médico, facilitada por la articulación del sistema de emergencias, permitió que el niño fuera operado con éxito, lo que resultó en su recuperación.

En la reunión también estuvieron presentes el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso; la directora del Hospital del Niño Jesús, Inés Gramajo; y miembros del equipo de salud que intervinieron en el caso. Medina Ruiz destacó la singularidad del caso: "Fue un caso muy especial, podemos decir hasta milagroso". Él explicó que el niño fue atendido inicialmente en su localidad y que, gracias a la coordinación entre hospitales, se optó por su traslado en helicóptero.

Medina Ruiz detalló la gravedad del estado del niño, que presentaba una hemorragia interna considerable y una lesión hepática. "El niño tenía una hemorragia interna importante con el hígado lesionado", comentó, subrayando la importancia de la decisión de trasladarlo rápidamente. En cuanto al desenlace, el ministro expresó: "Hoy podemos disfrutar de tener a Ricardo acá. Ha cumplido siete años internado y hoy de alta, con esta buena noticia".

La directora del Hospital del Niño Jesús, Inés Gramajo, también se refirió a la relevancia de la decisión de utilizar el helicóptero para el traslado, dado el estado crítico del niño. "No podía hacer por vía terrestre porque el niño estaba grave", dijo, resaltando el compromiso del equipo médico que actuó con prontitud. Por su parte, la madre del pequeño, Evelyn, expresó su agradecimiento por la atención recibida y destacó la importancia de la intervención oportuna: "No me alcanza la vida para agradecerle por todo lo que hizo el gobernador por mi hijo".