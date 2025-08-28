El gobernador Osvaldo Jaldo, acompañado por el ministro de Economía, Daniel Abad, anunció la implementación de exenciones impositivas destinadas a instituciones, fundaciones y transportistas que brindan servicios a personas con discapacidad en la provincia. La medida se enmarca en las políticas públicas de acompañamiento al sector y responde a la creciente demanda por soluciones concretas en la materia.

Jaldo señaló que, además del respaldo político manifestado por los legisladores provinciales en el Congreso de la Nación, era necesario adoptar acciones a nivel local. En tal sentido, dispuso la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos para organizaciones y transportistas registrados ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que presten servicios dentro del territorio provincial.

El ministro Abad explicó que el Ejecutivo nacional facultó al provincial para reducir alícuotas y que la iniciativa establece alícuota cero para los beneficiarios registrados en ANDIS. La vigencia de la exención fue fijada hasta el 31 de diciembre de 2025, de modo que coincida con el año fiscal y presupuestario, y busca aliviar la carga financiera de quienes prestan servicios esenciales.

El decreto que formaliza la medida entrará en vigencia próximamente, y desde el gobierno provincial anticiparon que su aplicación significará un aporte económico relevante para las organizaciones que atienden a personas con discapacidad. La decisión pretende fortalecer la continuidad de prestaciones y facilitar la sostenibilidad de los servicios en la provincia.