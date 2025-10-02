El Gobierno inició el Mes Rosa con acciones de prevención y concientización

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, lanzó en la Casa de Gobierno las actividades del Mes Rosa, orientadas a la detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino. El acto contó con la presencia del ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, y Marcelo Montoya, subsecretario de Salud; Noellia Bottone, directora del Programa Integrado de Salud (PRIS); la vicedirectora del PRIS, Alejandra Mattiacci; Estella Esquivel, referente del programa provincial de Cáncer de Mama; e Italia Vega, referente del programa provincial de Cáncer de Cuello Uterino.

Durante la presentación, Acevedo resaltó la vigencia de la normativa que promueve la visibilización de la causa: “El Mes Rosa es algo en lo que tenemos que trabajar todos. Hace 9 años la Legislatura sancionó esta ley. Desde hoy hemos iluminado de color rosa la Legislatura y la Casa de Gobierno y llevamos el distintivo del moño rosa como símbolo de visibilización. La concientización salva vidas y debe hacerse durante todo el año”. Además, subrayó el apoyo estatal: “Un diagnóstico a tiempo realmente salva vidas. Nuestro desafío es llegar a aquellas mujeres que todavía no tomaron conciencia de la importancia de los chequeos. El Estado está presente con los móviles de salud en cada sector de la provincia”.

El ministro Luis Medina Ruiz detalló las acciones previstas para octubre y la disponibilidad de recursos: “Hemos sido convocados por el contador Acevedo para informar lo programado en este mes. Durante todo el año trabajamos en prevención y detección temprana, y en octubre intensificamos la cobertura. Contamos con 18 mamógrafos distribuidos en la provincia, uno de ellos móvil, y hemos realizado más de 15.000 mamografías este año, detectando 371 casos de cáncer de mama en etapas tempranas”. Recomendó además los controles regulares: “Invitamos a las mujeres de entre 40 y 65 años a realizarse su mamografía anual, y antes si tienen antecedentes familiares”.

Los equipos técnicos recordaron la disponibilidad de controles y la realización de operativos móviles para facilitar el acceso en distintos sectores de la provincia, con el objetivo de aumentar la detección temprana y reducir la mortalidad por estas patologías.